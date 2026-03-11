Nexperia Kina startar halvledarproduktion

Den kinesiska delen av Nexperia har börjat tillverka halvledarkretsar lokalt sedan den nederländska delen stoppat leveranserna från Europa. Enligt nyhetsbyrån Reuters sker tillverkningen av bland annat diskreta bipolära transistorer på tolvtumsskivor.

Konflikten mellan Nexperias kinesiska ägare och den nederländska ledningen startade i oktober förra året och eskalerade snabbt, det slutade komma kapslade komponenter från kina vilket ledde till att halvledarfabrikerna i Tyskland och England slutade skicka wafers för kapsling till Kina.

Parallellt har tvisten hamnat i nederländsk domstol men ett avgörande kan ligga långt bort. Dessutom beskyller parterna varandra för diverse oegentligheter.

En möjlig utgång kan bli att Nexperia delas i två delar där den europeiska verksamheten får hitta nya ställen att kapsla på. Fabriken i Malaysia kan byggas ut i kombination med att företaget anlitar renodlade kapslingshus.

Även den kinesiska delen har börjat leta nya leverantörer av kretsar. Vem som står för tillverkningen är inte känt men det troligaste är att det handlar om ägaren Wingtechs fabrik.

Reuters listar diskreta bipolära komponenter, Schottky-likriktare och ESD-skydd – alla är enkla chip som även Nexperia tillverkar.