Nordics första krets med AI-accelerator

EMBEDDED WORLD Nordic Semiconductor lanserar sin första SoC med integrerad neuronnätsaccelerator (NPU). Tillämpningar är sensorbearbetning, ljudanalys och händelsestyrning.

Den tillhör familjen NRF54L (nRF54L) och heter nRF54LM20B. Neuronkärnan heter Axon.

M20B kör Tensorflow Lite-modeller upp till 15 gånger snabbare på sin NPU än på sin CPU – och med lägre energiförbrukning, enligt Nordic. Jämfört med närmast jämförbara konkurrenter inom edge-AI ska den vara sju gånger snabbare och åtta gånger energieffektivare.

Nordic hoppas på design wins inom wearables, smarta hem, audio, industriella och medicinska sensorer och tracking. Den kan användas för aktivitetsigenkänning, närvaro- och ljuddetektion, anomaligenkänning och rörelsemätning.

AI-hårdvaran kompletteras med nytt stöd för utvecklare:

Modellträning: Utvecklare laddar upp en egen datamängd, anger arkitektur och får en färdig klassificerings- eller regressionsmodell.

Utvecklare laddar upp en egen datamängd, anger arkitektur och får en färdig klassificerings- eller regressionsmodell. Du kan programmera "Hallå" som väckningsfras genom att helt enkelt ange texten – du behöver inga ljudsamples.

Bredare ekosystemstöd: Modeller från Nordic Edge AI Lab kan köras antingen på NPU eller processor, för olika prestanda eller effektbudget. Stöd finns för ljudklassificering, anomaligenkänning, IMU-bearbetning, prediktivt underhåll och signalbearbetning.

Utvecklingssats finns hos Nordics distributörer. Prover kan beställas. Volymproduktion startar Q2.