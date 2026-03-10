JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk

Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk

Centimeterstora biosensorer med integrerad laser och optik – det går att bygga med hjälp av ny laserteknik från Chalmers. Den kan göra det möjligt att flytta tester från sjukhuset hem till patienterna.

I biosensorn integreras laserkälla och optik direkt tillsammans i ett centimeterstort halvledarchip.

Det berättar ett pressmeddelande från Chalmers.

Forskarna har integrerat laserkälla och optik i samma chip.

– Det öppnar många dörrar och är ett viktigt steg mot att krympa dagens bioteknikinstrument, och skapa portabla, batteridrivna system. Med både laser och optik i samma halvledarchip kan det dessutom bli möjligt att kostnadseffektivt producera ljuskällor för tekniken i stora volymer, säger Erik Strandberg, doktorand i fotonik på Chalmers och försteförfattare till en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften ACS Sensors.

– Med den här tekniken vill vi skapa ett instrument för att sjukvårdspersonal ska kunna ta vissa tester hemma hos patienten.

– Det banar väg för att patienter kan lämna sjukhuset tidigare efter en operation – och därmed frigöra vårdplatser – och att antalet vårdbesök för provtagning kan minskas

Testet kan signalera infektion. Eller ge en ledtråd i jakten på nya mediciner och vacciner.

– Vi ser att det kan finnas många potentiella tillämpningar för olika sorters provtagningar. Just nu arbetar vi till exempel på att se hur väl vår sensor kan ta sänkan.

Forskarna utvecklar en portabel sensor som ska kunna kan användas utan allt för mycket förkunskaper.

Nästa steg i forskningen kan vara att öka sensorns känslighet och att utöka antalet prover som kan analyseras samtidigt.

– Än så länge har det inte gått att utnyttja alla lasrar på våra chip för att analysera prover, men där finns stora möjligheter till förbättring. Om vi lyckas tror vi att sensorn, på sikt, även kan göra det möjligt att analysera betydligt fler prover på samma gång än vad som hittills har varit möjligt med dagens teknik.

TEKNIKEN

Det centimeterstora chipet integrerar hundratals lasrar i storlek 200 x 250 mikrometer. Den styrande optiken för att forma strålen är integrerad i chipet.

Sensorn riktar ljus mot en guldyta och mäter förändringar i ljusets reflektion som uppstår när biomolekyler placeras på ytan. Det kan användas för studera interaktion mellan biomolekyler, till exempel mellan immunförsvarets antikroppar och kroppsfrämmande antigener.

Ett brett spektrum av biomolekylära interaktioner kan detekteras.

Det krävs att guldytan träffas med en exakt stråle laserljus i en mycket brant vinkel. De lösningar som används idag kräver skrymmande optiska komponenter, bland annat prismor, som dessutom gör dem tidskrävande att montera.

Forskarnas studie Flat Plasmonic Biosensor with an On-Chip Metagrating-Integrated Laser har publicerats i ACS Sensors. Författarna till artikeln är Erik Strandberg, Mindaugas Juodėnas, Mikael Käll och Hana Jungová vid Chalmers tekniska högskola. Studien har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Illustration: Chalmers/Erik Strandberg

Mar # puff advert TME

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk
10 mar 2026 09:35 - Jan Tångring
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk

Centimeterstora biosensorer med integrerad laser och optik – det går att bygga med hjälp av ny laserteknik från Chalmers. Den kan göra det möjligt att flytta tester från sjukhuset hem till patienterna. 

NyheterLäs mer...
Hanza höjer ribban
10 mar 2026 08:40 - Per Henricsson

Kontraktstillverkaren Hanza siktar på att omsätta minst 14 miljarder kronor år 2028, ribban låg tidigare på 6,5 miljarder kronor. Dessutom ska rörelsemarginalen upp från minst 8 procent till minst 9 procent.

NyheterLäs mer...
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar
10 mar 2026 07:38 - Per Henricsson
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar

Axelera har tidigare tagit in 200 miljoner kronor och uppger att den nya rundan på 250 miljoner dollar är den största som ett europeiskt bolag som utvecklar chip för inferenser någonsin fått ihop.

NyheterLäs mer...
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd
10 mar 2026 07:29 - Jan Tångring
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd

Styrelsen för Powercell har fortsatt starkt förtroende för bolagets ledning, rapportering och arbetssätt. Det säger en pressrelease från Powercell efter att bolaget anklagats för att grovt ha överdrivit sina bränslecellers livslängd.

NyheterLäs mer...
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara
09 mar 2026 13:51 - Per Henricsson
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara

Gränsen mellan den virtuella träningsmiljön och det fysiska fabriksgolvet håller på att suddas ut. Genom ett strategiskt samarbete mellan ABB Robotics och Nvidia introduceras nu ”fysisk AI” med en precision på upp till 99 procent, vilket lovar att revolutionera hur snabbt högprecisionstillverkning kan skalas upp.

NyheterLäs mer...
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets
09 mar 2026 11:29 - Jan Tångring
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets

Den trådlösa kretsserien NRF54L får nya medlemmar. NRF54LS05A och -B kan fungera som huvudkretsar i enkelchipssystem eller som Bluetooth LE-kompanjoner i flerkretssystem.

ProduktLäs mer...
Powercells vd vägrar intervju efter bluffanklagelser
09 mar 2026 10:00 - Jan Tångring
Powercells vd vägrar intervju efter bluffanklagelser

Livslängden på Powercells bränsleceller ligger i bästa fall på 3000 timmar – långt från de 33 000 timmar som företaget lovat till kunder. Det berättar SVT och norska kollegan NRK efter tips från flera anställda. Powercells vd hävdar att uppgifterna inte stämmer – men vägrar låta sig intervjuas.

NyheterLäs mer...
ABB växer i Indien
09 mar 2026 07:49 - Jan Tångring
ABB växer i Indien

Ny tillverkningskapacitet, nya jobb och nta labb för test och utveckling – det ingår i en investering på 75 miljoner dollar som ABB gör i Indien.

NyheterLäs mer...
Tre dagar om SiC och GaN
09 mar 2026 07:49 - Per Henricsson
Tre dagar om SiC och GaN

Den 16–17 juni är det dags för Scape, den årliga konferensen i Stockholm om material med brett bandgap. På talarlistan finns representanter för bland annat Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, On Semi och Swegan.

NyheterLäs mer...
3,5 GW vindkraft på plats i USA
06 mar 2026 16:08 - Jan Tångring
3,5 GW vindkraft på plats i USA

USA:s hittills största vindkraftspark är färdigbyggd. Nu återstår att ansluta den till elnätet.

NyheterLäs mer...
Subtröskellogik i 12 nm FinFET
06 mar 2026 15:47 - Jan Tångring
Subtröskellogik i 12 nm FinFET

Amerikanska Ambiqs strömsnåla processor finns nu i ett 12 nm-testchip tillverkat i TSMC:s FinFET-process N12e. Arbetsspänningen kan nu ligga under 300 mV. Det nya chipet heter Atomiq.

ProduktLäs mer...
Svensk switch med 60 procent lägre energiförbrukning
06 mar 2026 13:49 - Per Henricsson
Svensk switch med 60 procent lägre energiförbrukning

Kistabaserade Waystream lanserar en helt ny generation 1 Gbit/s kopparswitchar – utvecklade och tillverkade i Sverige – med ett avsevärt lägre klimatavtryck än tidigare modeller. Bland annat har energiförbrukningen minskat med 60 procent i 7500-serien jämfört med tidigare modeller.

NyheterLäs mer...
Tre svenska bolag bland världens hundra största kontraktstillverkare
06 mar 2026 09:51 - Per Henricsson
Tre svenska bolag bland världens hundra största kontraktstillverkare

Det tyska analyshuset In4ma har tillsammans med sajten EMSNow tagit fram en lista över världens 100 största EMS- och ODM-företag. Inte oväntat toppas den av taiwanesiska Hon Hai, mer känt som Foxconn, men Note, Hanza och Inission tar sig in också.

NyheterLäs mer...
Ny familj STM-styrkretsar
05 mar 2026 16:09 - Jan Tångring
Ny familj STM-styrkretsar

STM32C5 heter en serie mikrokontrollrar riktad mot termostater, lås, industrisensorer, aktuatorer och smarta sensorer och andra enkla komponenter, men gärna med lite mer intelligens än de klassiskt haft – inklusive cybersäkerhet. Wearables är en annan tillämpning. 

ProduktLäs mer...
Chipet skriver en miljon DNA-molekyler parallellt
05 mar 2026 15:48 - Jan Tångring
Chipet skriver en miljon DNA-molekyler parallellt

Nyheter om att lagra data i DNA brukar handla om grundforskning. Men med en ny teknik för syntes av molekyler (skrivning) startar belgiska Imec och amerikanska Atlas Data Storage ett samarbete som låter som om det är på väg mot produktifiering.

NyheterLäs mer...
Volvos största uppdatering via luften någonsin
05 mar 2026 12:10 - Per Henricsson
Volvos största uppdatering via luften någonsin

Runt 2,5 miljoner Volvobilar i 85 länder runt om i världen ska få ett nytt och mer användarvänligt användargränssnitt på bilens centrala skärm. Mjukvaran laddas över luften och ska enligt Göteborgsföretaget vara en av de största uppdateringarna som någon biltillverkare gjort.

NyheterLäs mer...
Så kan försvaret säkra halvledarna
05 mar 2026 10:08 - Per Henricsson
Så kan försvaret säkra halvledarna

Ingen har väl undgått det kraftigt ökande beroendet av elektronik och mjukvara på stridsfältet. FMV, FOI och Tillväxtverket har därför tittat på riskerna och sårbarheterna i försörjningsleden och vad man kan göra för att säkra tillgången.

NyheterLäs mer...
Historisk order på svenska solcellsmaskinen
04 mar 2026 15:27 - Jan Tångring
Historisk order på svenska solcellsmaskinen

Någon har beställt maskinutrustning från svenska Midsummer till ett värde av 236 miljoner kronor. Ordern är den största i Midsummers historia. Beställaren är svensk.

NyheterLäs mer...
Indien får amerikansk AI-superdator av Abu Dhabi
04 mar 2026 10:56 - Jan Tångring
Indien får amerikansk AI-superdator av Abu Dhabi

Abu Dhabi-registrerade teknikgruppen G42 köper en stapel av amerikanska Cerebras tallriksstora chips och bygger av dem ett AI-datacenter i Indien med en prestanda på åtta exaflops. 

NyheterLäs mer...
Silicon Labs: AI/ML är vägen till energieffektiv Edge IoT
04 mar 2026 08:17 - Tamas Daranyi, Silicon Labs
Silicon Labs: AI/ML är vägen till energieffektiv Edge IoT

AI och IoT är två av de starkaste tekniktrenderna idag. Även om de är olika, överlappar de varandra allt oftare vid kanten av nätverket (edge). AI förbättrar prestanda och ger nya funktioner samtidigt som den introducerar smartare mekanismer för att hantera och till och med minska energiförbrukningen.

Technical PapersLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)