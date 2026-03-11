Nvidia investerar i fotonik

Coherent och Lumentum har vardera fått en investering på två miljarder dollar från Nvidia. AI-jätten vill ersätta koppar och elektroner med fiber och fotoner i datacentren.

Nvidia köper inte bara tillverkningskapacitet och kapsling hos TSMC liksom minnen av Micron, Samsung och SK Hynix, företaget driver också på teknikutvecklingen inom en rad andra områden.

För att kunna hantera de allt högre effekterna i serverracken har företaget tillsammans med branschen tagit fram ett ramverk att gå från 54 VDC till 800 VDC. Ett annat område är fiberoptisk kommunikation hela vägen in till kapseln som är en teknik som börjar mogna. Högre datatakter, kortare fördröjningar och lägre energiförbrukning är de främsta motiven.

Intel har länge varit drivande och testar tekniken i form av optiska chiplets, så kallade Optical Compute Interconnect (OCI) i samma kapsel som processorerna.

Nvidia ser också fördelarna för sina AI-kretsar och investerar nu två miljarder dollar vardera i de amerikanska fotonikföretagen Coherent och Lumentum. Pengarna ska användas till både teknikutveckling och att säkra tillverkningskapacitet i USA.