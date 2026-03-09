Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd

Styrelsen för Powercell har fortsatt starkt förtroende för bolagets ledning, rapportering och arbetssätt. Det säger en pressrelease från Powercell efter att bolaget anklagats för att grovt ha överdrivit sina bränslecellers hållbarhet.

Anklagelserna kommer från tio anställda och tidigare anställda. SVT presenterade deras uppgifter måndag morgon. Efter måndagens stängning hade Powercell till slut tappat en femtedel av sitt börsvärde jämfört med dagen innan.

Powercell har skriftligen besvarat frågor från SVT, men har vägrat att ställa upp på en intervju.

Enligt en pressrelease som Powercell skickade ut måndag eftermiddag, är det bolagets bedömning att avtalade livslängds- och tillförlitlighetskrav kommer att uppfyllas.

Som stöd för bedömningen hänvisar pressreleasen till tester och fältdata som tagits fram tillsammans med partnern Bosch, som ansvarar för industriell produktion av centrala stackkomponenter i Powercells produkter.

SVT redovisade interna tester som sade att cellernas hållbarhet är en tiondel av vad kunder utlovats. Men enligt pressreleasen från Powercell rörde dessa tester äldre komponentgenerationer.

– Styrelsen har noggrant granskat de frågor som ställts till bolaget samt de svar som lämnats. Baserat på denna genomgång har styrelsen fortsatt starkt förtroende för bolagets ledning, rapportering och arbetssätt, säger styrelseordförande Magnus Jonsson.