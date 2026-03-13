Hans Vestbergs nya jobb

I oktober fick Hans Vestberg oväntat lämna vd-stolen och ordförandeposten hos den amerikanska teleoperatören Verizon. Nu har han hittat ett nytt jobb på Consello, en amerikansk rådgivare han själv anlitat som hjälper vd:ar och styrelser med svåra frågor.

Hans Vestberg blev vd för Ericsson år 2010 men tvingades bort 2016 efter en svag börsutveckling. Kritiker menade dessutom att hans uppdrag som ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté tog för mycket av hans tid.

Två år senare blev han teknikchef på den amerikanska operatörsjätten Verizon. Året därpå utsågs han till vd och ytterligare ett år senare även till styrelseordförande – en rollkombination som är vanlig i amerikanska företag.

I oktober förra året fick han lämna med omedelbar verkan men skulle kvarstå som rådgivare fram till 4 oktober i år.

Nu har han landat ett jobb som rådgivare till höga chefer (C-suite) och styrelsemedlemmar på Consello, ett företag han själv fick hjälp av på Verizon.