JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mouser tror på starkt 2026

Mouser tror på starkt 2026

EMBEDDED WORLD. Komponentsförsäljningen i Europa tog fart mot slutet av förra året, mer än ett år efter USA och Asien men nu är tillväxten här starkare än i resten av världen. De nordiska länderna ligger i tätspåret.

– I fjol på Embedded World sa jag att jag skulle vara glad om EMEA studsade tillbaka som sista region, säger Marie Pierre Ducharme på Mouser.

För ett år sedan hade både USA och Asien redan vänt upp medan marknaden i Europa var avvaktande.

– Och det var det som hände, under fjärde kvartalet i fjol vände det upp. 

Siffrorna är jämfört med motsvarande period året innan.

– Vi var den sista regionen som vände upp men tillväxten har varit starkare än i andra regioner. Och det har fortsatt i år, det har boomat under första kvartalet. Även USA och Asien går bra men vi går bättre så jag tror att 2026 kommer att bli bra.

Då ska man ändå ha i åtanke att den tyska bilindustrin fortfarande har stora problem och att Tyskland utgör ungefär 22 procent av Mousers försäljning i Europa.

– För Mouser handlar allt om trafiken till vår websajt. Vi är en marknadföringsmaskin som har få säljare. För Norden liksom Östeuropa, särskilt Polen och Ungern, har trafiken boomat.

Efterfrågan drivs av uppstartsföretag och att många etablerade företag fortsatt att köra utvecklingsprojekt trots att marknaden varit svag.

– Jag tittade specifikt på Sverige i morse och omsättningen ökade 20 procent i fjol och hittills i år är den upp med över 60 procent, säger Marie Pierre Ducharme.

Siffrorna är jämfört med året innan och räknat i pengar, inte beställningar.

Att tillverkarna passat på att justera upp priserna är såklart en del av förklaringen till att omsättningen ökat.

– Vi ser det över hela spannet, från halvledare till passivt och kontaktdon. Plus att ledtiderna har ökat.

Det är inte alls lika illa som under pandemin, bortsett från minnen, utan handlar om några veckor. För en komponent som tidigare kom på 12 veckor kan det nu handla om 16 eller kanske 18 veckor.

Ett extremfall är Nexperia där tvisten mellan den europeiska ledningen och de kinesiska ägarna lett till att leveranserna av kapslade och testade komponenter från Kina stoppades.

– Det är kaotiskt en väckarklocka även om det inte är som pandemin. 

– Låt mig se, säger hon och surfar på datorn. 

– Vi sålde 300 procent mer under Q4 men har inte kunnat fylla på lagret, det är 26 procent mindre nu.

Hon drar också en anekdot om en bekant som arbetar för Nexperia och aldrig lyckades få till möten med de stora företagen. Idag är läget omvänt, de hör av sig om möten.

– Sen finns det minnestillverkare som är fullbokade fram till 2027. De åker inte på mässor för de har inget att sälja, säger Marie Pierre Ducharme på Mouser.

Det innebär inte att det inte går att köpa minnen men det kan bli svårt för den som plötsligt vill skala upp produktionen. Dessutom finns redan otaliga rapporter om att priserna dragit iväg på i princip alla typer av minnen.

– Designaktiviteten i Europa har inte avtagit så vi tror det blir tvåsiffrig tillväxt i år. Vi vill hitta 6 procent nya köpare och leverera 10 procent fler typer av komponenter. Sen kan det såklart hända saker i världen som vi inte kan påverka.

Mar # puff advert TME

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Mouser tror på starkt 2026
12 mar 2026 09:09 - Per Henricsson

EMBEDDED WORLD. Komponentsförsäljningen i Europa tog fart mot slutet av förra året, mer än ett år efter USA och Asien men nu är tillväxten här starkare än i resten av världen. De nordiska länderna ligger i tätspåret.

NyheterLäs mer...
NOR-flash i 1,2 volt
12 mar 2026 06:57 - Jan Tångring

EMBEDDED WORLD Gigadevice släpper SPI NOR-flash i 1,2V i kapaciteter mellan 8 Mb och 256 Mb. GD25UF-serien riktar sig till allt från AI-datacenter till batteridrivna wearables, hearables och medicinteknisk utrustning.

ProduktLäs mer...
Nordics första krets med AI-accelerator
12 mar 2026 06:48 - Jan Tångring
Nordics första krets med AI-accelerator

EMBEDDED WORLD Nordic Semiconductor lanserar sin första SoC med integrerad neuronnätsaccelerator (NPU). Tillämpningar är sensorbearbetning, ljudanalys och händelsestyrning.

ProduktLäs mer...
Nexperia Kina startar halvledarproduktion
11 mar 2026 08:30 - Per Henricsson
Nexperia Kina startar halvledarproduktion

Den kinesiska delen av Nexperia har börjat tillverka halvledarkretsar lokalt sedan den nederländska delen stoppat leveranserna från Europa. Enligt nyhetsbyrån Reuters sker tillverkningen av bland annat diskreta bipolära transistorer på tolvtumsskivor.

NyheterLäs mer...
Vattenkraftens berättelser förändras
11 mar 2026 07:12 - Luleå tekniska universitet
Vattenkraftens berättelser förändras

Fina minnen från utbyggnadstiden, sorg efter vad som gick förlorat, en del av landskapet och ett lokalt industriellt kulturarv – Felicia Söderqvists avhandling på Luleå tekniska universitet handlar om synen då och nu på sociala, kulturella och ekologiska konsekvenser av vattenkraftverken i Laholm och Akkats.

NyheterLäs mer...
Nvidia investerar i fotonik
11 mar 2026 06:45 - Per Henricsson
Nvidia investerar i fotonik

Coherent och Lumentum har vardera fått en investering på två miljarder dollar från Nvidia. AI-jätten vill ersätta koppar och elektroner med fiber och fotoner i datacentren.

NyheterLäs mer...
CN Rood adderar Keysight
11 mar 2026 06:45 - Per Henricsson
CN Rood adderar Keysight

Den nederländska test- och mätdistributören CN Rood kompletterar portföljen med den amerikanska test- och mätjätten Keysight. Företaget har allt från oscilloskop och multimetrar till EMC- och mikrovågsinstrument.

NyheterLäs mer...
Styrkretsar med neuronkärnor
11 mar 2026 06:45 - Jan Tångring
Styrkretsar med neuronkärnor

EMBEDDED WORLD Genom att addera en neuronnätsaccelerator till en styrkrets säger sig Texas Instruments kunna leverera 120 gånger fler inferenser per joule. Tillämpningar kan vara prediktivt underhåll, realtidsstyrning och motorstyrning.

ProduktLäs mer...
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk
10 mar 2026 09:35 - Jan Tångring
Chalmers laser kan ge sensorer för patientbruk

Centimeterstora biosensorer med integrerad laser och optik – det går att bygga med hjälp av ny laserteknik från Chalmers. Den kan göra det möjligt att flytta tester från sjukhuset hem till patienterna.

NyheterLäs mer...
Hjälp Försvaret kartlägga den digitala terrängen
10 mar 2026 15:22 - Jan Tångring

Försvarsmaktens cyberförsvar är på jakt efter verktyg som kan kartlägga komplexa IT-system. Startups och mindre teknikbolag kan få delta i betalda pilotprojekt eller långsiktiga partnerskap.

NyheterLäs mer...
Hanza höjer ribban
10 mar 2026 08:40 - Per Henricsson

Kontraktstillverkaren Hanza siktar på att omsätta minst 14 miljarder kronor år 2028, ribban låg tidigare på 6,5 miljarder kronor. Dessutom ska rörelsemarginalen upp från minst 8 procent till minst 9 procent.

NyheterLäs mer...
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar
10 mar 2026 07:38 - Per Henricsson
Nederlänsk AI-krets tar in 250 miljoner dollar

Axelera har tidigare tagit in 200 miljoner kronor och uppger att den nya rundan på 250 miljoner dollar är den största som ett europeiskt bolag som utvecklar chip för inferenser någonsin fått ihop.

NyheterLäs mer...
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd
10 mar 2026 07:29 - Jan Tångring
Bluffanklagelsen: Styrelsen litar på Powercells vd

Styrelsen för Powercell har fortsatt starkt förtroende för bolagets ledning, rapportering och arbetssätt. Det säger en pressrelease från Powercell efter att bolaget anklagats för att grovt ha överdrivit sina bränslecellers livslängd.

NyheterLäs mer...
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara
09 mar 2026 13:51 - Per Henricsson
Foxconn testar ABB:s robot med Nvidias algoritmer och hårdvara

Gränsen mellan den virtuella träningsmiljön och det fysiska fabriksgolvet håller på att suddas ut. Genom ett strategiskt samarbete mellan ABB Robotics och Nvidia introduceras nu ”fysisk AI” med en precision på upp till 99 procent, vilket lovar att revolutionera hur snabbt högprecisionstillverkning kan skalas upp.

NyheterLäs mer...
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets
09 mar 2026 11:29 - Jan Tångring
Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets

Den trådlösa kretsserien NRF54L får nya medlemmar. NRF54LS05A och -B kan fungera som huvudkretsar i enkelchipssystem eller som Bluetooth LE-kompanjoner i flerkretssystem.

ProduktLäs mer...
Powercells vd vägrar intervju efter bluffanklagelser
09 mar 2026 10:00 - Jan Tångring
Powercells vd vägrar intervju efter bluffanklagelser

Livslängden på Powercells bränsleceller ligger i bästa fall på 3000 timmar – långt från de 33 000 timmar som företaget lovat till kunder. Det berättar SVT och norska kollegan NRK efter tips från flera anställda. Powercells vd hävdar att uppgifterna inte stämmer – men vägrar låta sig intervjuas.

NyheterLäs mer...
ABB växer i Indien
09 mar 2026 07:49 - Jan Tångring
ABB växer i Indien

Ny tillverkningskapacitet, nya jobb och nta labb för test och utveckling – det ingår i en investering på 75 miljoner dollar som ABB gör i Indien.

NyheterLäs mer...
Tre dagar om SiC och GaN
09 mar 2026 07:49 - Per Henricsson
Tre dagar om SiC och GaN

Den 16–17 juni är det dags för Scape, den årliga konferensen i Stockholm om material med brett bandgap. På talarlistan finns representanter för bland annat Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, On Semi och Swegan.

NyheterLäs mer...
3,5 GW vindkraft på plats i USA
06 mar 2026 16:08 - Jan Tångring
3,5 GW vindkraft på plats i USA

USA:s hittills största vindkraftspark är färdigbyggd. Nu återstår att ansluta den till elnätet.

NyheterLäs mer...
Subtröskellogik i 12 nm FinFET
06 mar 2026 15:47 - Jan Tångring
Subtröskellogik i 12 nm FinFET

Amerikanska Ambiqs strömsnåla processor finns nu i ett 12 nm-testchip tillverkat i TSMC:s FinFET-process N12e. Arbetsspänningen kan nu ligga under 300 mV. Det nya chipet heter Atomiq.

ProduktLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)