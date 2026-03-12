Mouser tror på starkt 2026

EMBEDDED WORLD. Komponentsförsäljningen i Europa tog fart mot slutet av förra året, mer än ett år efter USA och Asien men nu är tillväxten här starkare än i resten av världen. De nordiska länderna ligger i tätspåret.

– I fjol på Embedded World sa jag att jag skulle vara glad om EMEA studsade tillbaka som sista region, säger Marie Pierre Ducharme på Mouser.

För ett år sedan hade både USA och Asien redan vänt upp medan marknaden i Europa var avvaktande.

– Och det var det som hände, under fjärde kvartalet i fjol vände det upp.

Siffrorna är jämfört med motsvarande period året innan.

– Vi var den sista regionen som vände upp men tillväxten har varit starkare än i andra regioner. Och det har fortsatt i år, det har boomat under första kvartalet. Även USA och Asien går bra men vi går bättre så jag tror att 2026 kommer att bli bra.

Då ska man ändå ha i åtanke att den tyska bilindustrin fortfarande har stora problem och att Tyskland utgör ungefär 22 procent av Mousers försäljning i Europa.

– För Mouser handlar allt om trafiken till vår websajt. Vi är en marknadföringsmaskin som har få säljare. För Norden liksom Östeuropa, särskilt Polen och Ungern, har trafiken boomat.

Efterfrågan drivs av uppstartsföretag och att många etablerade företag fortsatt att köra utvecklingsprojekt trots att marknaden varit svag.

– Jag tittade specifikt på Sverige i morse och omsättningen ökade 20 procent i fjol och hittills i år är den upp med över 60 procent, säger Marie Pierre Ducharme.

Siffrorna är jämfört med året innan och räknat i pengar, inte beställningar.

Att tillverkarna passat på att justera upp priserna är såklart en del av förklaringen till att omsättningen ökat.

– Vi ser det över hela spannet, från halvledare till passivt och kontaktdon. Plus att ledtiderna har ökat.

Det är inte alls lika illa som under pandemin, bortsett från minnen, utan handlar om några veckor. För en komponent som tidigare kom på 12 veckor kan det nu handla om 16 eller kanske 18 veckor.

Ett extremfall är Nexperia där tvisten mellan den europeiska ledningen och de kinesiska ägarna lett till att leveranserna av kapslade och testade komponenter från Kina stoppades.

– Det är kaotiskt en väckarklocka även om det inte är som pandemin.

– Låt mig se, säger hon och surfar på datorn.

– Vi sålde 300 procent mer under Q4 men har inte kunnat fylla på lagret, det är 26 procent mindre nu.

Hon drar också en anekdot om en bekant som arbetar för Nexperia och aldrig lyckades få till möten med de stora företagen. Idag är läget omvänt, de hör av sig om möten.

– Sen finns det minnestillverkare som är fullbokade fram till 2027. De åker inte på mässor för de har inget att sälja, säger Marie Pierre Ducharme på Mouser.

Det innebär inte att det inte går att köpa minnen men det kan bli svårt för den som plötsligt vill skala upp produktionen. Dessutom finns redan otaliga rapporter om att priserna dragit iväg på i princip alla typer av minnen.

– Designaktiviteten i Europa har inte avtagit så vi tror det blir tvåsiffrig tillväxt i år. Vi vill hitta 6 procent nya köpare och leverera 10 procent fler typer av komponenter. Sen kan det såklart hända saker i världen som vi inte kan påverka.