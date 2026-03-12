LTE-modem med eSIM

EMBEDDED WORLD: För ett år sedan lanserade Göteborgsbaserade Techship ett LTE-kort i M.2-formatet baserat på Telits radiomodem och med satellitpositionering. Det kommer nu i en modell med eSIM för att underlätta valet av operatör.

LM100-2E-LE910C4WD är ett modem för industriella produkter som kräver tillförlitlig och global uppkoppling över LTE Cat-4.

Det baseras på Telit Cinterion LE910C4-WWXD med kretsar från Qualcomm och finns i en äldre modell med två SIM-kort där bara ett kan vara aktivt åt gången, så kallad DSSS. Nu kommer en variant med digitalt SIM-kort, så kallat eSIM, vilket underlättar valet av operatör oberoende av var i världen kortet befinner sig.

Formfaktorn är M.2 med storleken 3042, det vill säga 30 mm bred och 42 mm lång. Stiftraden är av typen Key B. På baksidan av modulen finns en yta för att leda bort värmen.

Modulen har också satellitpositionering vilket gör den lämplig för tillämpningar som att spåra gods eller hålla reda på var ett visst fordon befinner sig.

Kortet drivs med 3,3 V.