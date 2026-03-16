Kamic köper Nanomil

Teknikhandelskoncernen Kamic Group har förvärvat samtliga aktier i Nanomil. Säljare är grundarna tillika ledningen. Företaget utvecklar och tillverkar kablage och elektromekaniska produkter till krävande kunder i Skandinavien.

Nanomil grundades av Christian Rassmuson och Chris Öman år 2015. Företaget utvecklar och tillverkar kablage och elektromekanik till kunder inom försvar, rymd, tåg och medicinteknisk industri.

Bolaget är också distributör av bland annat kontaktdon, kabel och kapslingar.

Nanomil har i dag 15 anställda i Täby, strax norr om Stockholm. Den årliga omsättningen uppgår till cirka 35 miljoner kronor.

Nanomil hamnar i Kamics affärsområde Electronics.