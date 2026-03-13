Power Circle släpper faktablad om energigemenskaper

Power Circle – en intresseorganisation för elektrifiering – släpper ett faktablad om så kallade energigemenskaper, som Power Circle beskriver som ett sätt att använda energisystemet mer effektivt.

I en energigemenskap sluter sig flera aktörer samman för att gemensamt producera, konsumera, lagra och till och med sälja energi.

Johanna

Lakso

– Intresset för energigemenskaper ökar snabbt i Europa, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

– I Sverige finns flera spännande initiativ, men vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede där både regelverk och marknadsmodeller håller på att utvecklas.

Energigemenskaper har EU på sin sida. De lyfts fram i EU:s energipolitik som ett sätt att involvera medborgare i energiomställningen. Och skapa lokal nytta i energisystemet.

I flera länder har särskilda regelverk och incitament införts för att underlätta etableringen av nya initiativ. I Sverige däremot har utvecklingen varit mer begränsad.

Power Circles faktablad:

beskriver skillnaden mellan energigemenskaper och energidelning

beskriver olika sätt att dela energi

berättar om nyttor som energigemenskaper kan bidra med i elsystemet

ger exempel på pågående initiativ i Sverige.

Lisa

Malmsten

– Mycket återstår att klargöra, men våra initiala beräkningar visar att det kan finnas en större lokal nytta med gemensam optimering, säger Lisa Malmsten, elnätsexpert på Power Circle.

– Frågan framåt är om Sveriges regering och nätägare enbart ska hantera dem som ett undantag – eller aktivt skapa förutsättningar för att ta tillvara på den systemnytta de kan bidra med

Läs faktabladet här.