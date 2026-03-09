Tre dagar om SiC och GaN

Den 16–17 juni är det dags för Scape, den årliga konferensen i Stockholm om material med brett bandgap. På talarlistan finns representanter för bland annat Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, On Semi och Swegan.

För den som inte känner igen Scape kanske de tidigare namnen är mer bekanta, ISiCPEAW eller IWBGPEAW. Hur som helst är det en tvådagarskonferens som föregås av en utbildningsdag arrangerad av WBG Power Center, Rise, KTH och Svensk Elektronik.

Konferensen täcker hela området från forskning till kommersiella komponenter och är i år förlagd till Skogshem & Wijk Konferens Event på Lidingö.

Förutom tillverkare som Wolfspeed, Infineon, ST Microelectronics, On Semi och Swegan kommer även personer från användare som Scania, Hitachi och Ferroamp och Flex Power Modules att prata.

Konferensen kostar 4000 kronor. Mer information och anmälan finns här (länk).