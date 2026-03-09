ABB växer i Indien

Ny tillverkningskapacitet, nya jobb och nta labb för test och utveckling – det ingår i en investering på 75 miljoner dollar som ABB gör i Indien.

På fem orter utökar ABB sin tillverkningskapacitet för förnybar energi, tunnelbana, datacenter och annan kritisk infrastruktur.

I Hyderabad och Bengaluru öppnas FoU- och testlabb inom det indiska initiativet ”Make in India”. 300 nya jobb skapas inom teknik, drift och forskning för att stärka lokal produktion av hållbar teknik.

Cirka 85 procent av ABB:s produkter och lösningar som säljs i Indien tillverkas lokalt, och ABB är i färd med att skala upp volymen inom sina områden Electrification, Motion och Automation.

Morten Wierod

– Vi ser en stark efterfrågan som drivs av landets energiomställning, modernisering av elnätet, utveckling av datacenter samt snabb expansion av segmentet med tunnelbanenät och höghastighetståg, säger ABB:s vd Morten Wierod.

Samtidigt stärks kapaciteten att betjäna andra marknader i regionen.

Campus 1 i Bengaluru, Nelamangala . Produktionskapaciteten utökas. Under 2026 lanseras de nya teknikområdena elskydd och skåplösningar. ABB:s tillverkningsanläggning för konverterare skalas upp. Under de kommande tre till fem åren utvidgas portföljen inom höghastighetståg och tunnelbanenät, som stärker företagets kapacitet inom framdrivningssystem, konverterare, traktionsmotorer och tillhörande tjänster.

. Produktionskapaciteten utökas. Under 2026 lanseras de nya teknikområdena elskydd och skåplösningar. ABB:s tillverkningsanläggning för konverterare skalas upp. Under de kommande tre till fem åren utvidgas portföljen inom höghastighetståg och tunnelbanenät, som stärker företagets kapacitet inom framdrivningssystem, konverterare, traktionsmotorer och tillhörande tjänster. Campus 2, samma ort . Produktionen tiofaldigas inom avbrottsfri strömförsörjning, som även får dedikerad FoU. Campuset kommer också att tillverka likriktare, magnetiserings- och blandsystem. Här kommer att finnas en integrerad anläggning för gasanalysatorsystem för kraft- och processinfrastruktur.

. Produktionen tiofaldigas inom avbrottsfri strömförsörjning, som även får dedikerad FoU. Campuset kommer också att tillverka likriktare, magnetiserings- och blandsystem. Här kommer att finnas en integrerad anläggning för gasanalysatorsystem för kraft- och processinfrastruktur. Bengaluru, Peenya . Verksamheten utökar tillverkningskapaciteten och stärker teknisk kompetens inom lågspänningsomriktare och specialmotorer som explosionssäkra (Ex) motorer, rullbordsmotorer och stora rökutsugningsmotorer. Ett innovationslabb etableras inom fjärrövervakning och diagnostik. Utbildningsanläggningar uppgraderas. Kalibrerings­utrustning för elektromagnetiska flödesmätare moderniseras.

. Verksamheten utökar tillverkningskapaciteten och stärker teknisk kompetens inom lågspänningsomriktare och specialmotorer som explosionssäkra (Ex) motorer, rullbordsmotorer och stora rökutsugningsmotorer. Ett innovationslabb etableras inom fjärrövervakning och diagnostik. Utbildningsanläggningar uppgraderas. Kalibrerings­utrustning för elektromagnetiska flödesmätare moderniseras. Hyderabad . Ett toppmodernt högeffektslabb ska byggas på 16 630 kvm ABB-ägd mark, planeras till 2026. Navet kommer att inhysa FoU- och teknikpersonal.

. Ett toppmodernt högeffektslabb ska byggas på 16 630 kvm ABB-ägd mark, planeras till 2026. Navet kommer att inhysa FoU- och teknikpersonal. Nashik . ABB bygger ut den befintliga anläggningen med tillverkning av inomhus- och utomhusbrytare. Dessutom kommer den utbyggda anläggningen att inhysa en utökad vakuumbrytarfabrik (VI) som driver lokaliseringen av 33 kV primära gasisolerade ställverk och ny SF6-fri teknik från och med 2028.

. ABB bygger ut den befintliga anläggningen med tillverkning av inomhus- och utomhusbrytare. Dessutom kommer den utbyggda anläggningen att inhysa en utökad vakuumbrytarfabrik (VI) som driver lokaliseringen av 33 kV primära gasisolerade ställverk och ny SF6-fri teknik från och med 2028. Vadodara. ABB skalar upp kapaciteten för lågvarviga synkrongeneratorer och ökar kapaciteten i induktionsmotorfabriken för att stötta efterfrågan från metaller, olja och gas, cement och vindkraft. Serviceverkstaden utökas, anläggningar förbättras och ett utbildningscenter etableras.

ABB:s intäkter i Indien uppgick 2025 till över 1,5 miljarder dollar, vilket utgör ungefär 4 procent av de totala intäkterna för ABB-koncernen. ABB har över 10 000 medarbetare runt om i Indien med verksamhet på fem platser med ungefär 25 tillverknings-, distributions- och driftanläggningar plus fem större FoU-center.

ABB har ett arv i Indien som sträcker sig 76 år tillbaka i tiden. Under det senaste decenniet har ABB investerat 230 miljoner dollar i Indien.