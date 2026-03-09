Powercells vd vägrar intervju efter bluffanklagelser

Livslängden på Powercells bränsleceller ligger i bästa fall 3000 på timmar – långt från de 33 000 timmar som företaget lovat till kunder. Det berättar SVT och norska kollegan NRK efter tips från flera anställda. Powercells vd hävdar att uppgifterna inte stämmer – men vägrar låta sig intervjuas.

Kontrakten har tecknats på falska löften. Det uppger ett tiotal nuvarande och tidigare anställda för SVT och NRK.

Enligt Powercells egen analys är tekniken inte mogen. Det har redaktionerna läst i dokumenation de kommit över.

Powercell föddes på Volvo redan på 90-talet. Det har en miljardvärdering, men väntar fortfarande på att leverera vinst till sina aktieägare.

Stora order ligger i luften. Bolagets vätgasbränsleceller har sålts till kommande internationella klimatsatsningar och snart ska de driva kryssningsfartyg som byggs i Italien och färjor i norska Lofoten.

Men om avslöjandet stämmer kommer Powercell inte att kunna leverera.Källorna vittnar om att anställda under flera år larmat om bristerna. Ofärdiga produkter ska ha skyndats ut på marknaden och problemen ska medvetet ha undanhållits.

Powercell tillbakavisar skriftligen uppgifterna. Produkterna ska ha genomgått omfattande testning och validering. Och de kommer att levereras enligt avtal.

Uppgifterna som SVT tagit del ska enligt Powercell inte vara representativa för dagens produkter, då systemen uppdaterats.

SVT har en ljudupptagning från slutet av 2025 och källuppgifter från i år som gör gällande att systemen fortfarande inte kan leverera enligt vad som utlovats.

Nuvarande vd Richard Berkling tillträdde 1 januari 2021.