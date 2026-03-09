Nya basmodeller av Nordics Bluetoothkrets

Den trådlösa kretsserien NRF54L får nya medlemmar. NRF54LS05A och -B kan fungera som huvudkretsar i enkelchipssystem eller som Bluetooth LE-kompanjoner i flerkretssystem.

Nordic Semiconductor hoppas kretsarna ska locka till design wins i ännu billigare produkter. Kretsarna passar enligt Nordic väl för sensorer, taggar, beacons, fjärrkontroller och PC-kringutrustning.

De använder Nordics fjärde generations Bluetooth LE-radio. Cpu:n är en 128 MHz Cortex M33 med lågläckage-RAM. Minnet är av 0,5 MB NVM och 64 KB RAM (A) eller 96 KB (B).

Kretsarna använder samma certifierade Bluetooth LE-stack som övriga NRF54L-kretsar och samma ekosystem med utvecklingsmiljö, dokumentation, onlineutbildning och molntjänster.

Kretsarna finns nu för utvärdering och utveckling. Produktion beräknas starta i tredje kvartalet 2026.