Sverige sluter upp bakom USA:s halvledarpakt

Under ett besök i Huston, USA, i går undertecknade utrikesminister Maria Malmer Stenergard deklarationen om det amerikanska samarbetsinitiativet Pax Silica. Initiativet syftar till att stärka samarbetet för att säkra leveranskedjor för framväxande teknik samt bidra till att främja innovation, säker digital infrastruktur och skydda känslig teknik.

– Sverige är ett ledande innovationsland med stark forskningsbas och världsledande företag. Detta samarbete bidrar till att stärka vår konkurrenskraft och vässa vår tekniska spjutspetskompetens, säger Maria Malmer Stenergard i ett pressmeddelande.

Initiativet lanserades av USA i december 2025. Hittills har ett tiotal länder anslutit sig, däribland Grekland, Qatar, Israel, Australien, Förenade Arabemiraten, Indien, Japan och Storbritannien.

Taiwan stöttar initiativet men har inte undertecknat det. Samtidigt saknas större länder som Sydkorea, Singapore, Tyskland, Italien, Frankrike och Nederländerna. Kina är inte inbjudet.

Pax Silica innebär ett närmare samarbete mellan länder som har kompletterande resurser och förmågor.

– Samarbete med USA och andra ledande länder inom AI och framväxande teknik är centralt för Sverige som exportinriktat innovationsland. Sveriges säkerhet och välstånd gynnas av nära samarbete med andra länder, säger Maria Malmer Stenergard.

BILDEN: Maria Malmer Stenergard och Jacob Helberg.