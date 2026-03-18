Nvidia gör affärer med Kina igen

Efter ett år av handelspolitiskt strul har amerikanska Nvidia återigen börjat ta emot beställningar på Hopper-processorkort från Kina. Om du hängt med i utvecklingen så var detta den troliga fortsättningen på följetongen.

USA försöker begränsa Kinas åtkomst till prestandaprocessorer. Kina å sin sida försöker främja sin egen halvledarindustri. Det betyder att Nvidias export motarbetas av både USA och Kina.

Samtidigt tycker USA om pengar och kinesiska bolag vill ha kraftfulla processorer, särskilt nu under AI-hysterin.

Efter diverse tidigare kompromisser är läget just nu att Kina kompromissar genom att tillåta en begränsad import av Hopper H200 i utbyte mot att kinesiska bolag även kvoterar in kinesiska processorer. Bytedance, Alibaba och Tencent har tillstånd att köpa mer än 400 000 kort.

Och USA kompromissar genom att släppa igenom H200 i utbyte mot att Trumps regering får 25 procent av pengarna. Hopper är föregångaren till dagens värsting Blackwell som i sin tur ska följas av Rubin i sommar.

Beställningarna låg i luften efter att uppgifter om Kinas kompromiss läckte ut i slutet av januari. Med bekräftade beställningar från Kina – och godkända exportlicenser från USA – kan nu Jensen Huang tryggt beordra tillverkningen av Hopper att rampa upp igen.

Källa: Tom's Hardware