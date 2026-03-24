USA förbjuder utländska routrar

Routrar tillverkade utanför USA får inte längre säljas till konsument i USA utan beviljat undantag. Motiveringen är nationell säkerhet.

Amerikanska telekommyndigheten FCC har en lista över utrustning som anses utgöra en säkerhetsrisk, och till den har nu ”konsumentroutrar tillverkade utanför USA” lagts till. Förbudet gäller nyinköp och omfattar även amerikanska routrar om de är tillverkade utomlands.

FCC noterar att illvilliga aktörer utnyttjat säkerhetsluckor i utländsktillverkade routrar. FCC pekar ut kinesiska aktörer. Elektroniktidningen noterar att både kinesiska och ryska aktörer även tagit sig in via amerikanska routrar.

FCC, inrikesdepartementet och krigsdepartementet kan bevilja undantag. Om tillverkaren har en plan för att flytta tillverkning till USA kan produkten godkännas.