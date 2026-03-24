Samsung erbjuder snart GaN

I juni 2023 meddelade foundryjätten Samsung att bolaget skulle ta fram en galliumnitridprocess för krafthalvledare. Bland annat The Elec skriver att lanseringen kan ske före sommaren.

Konkurrenten och pionjären på området, TSMC, valde för ett år sedan att gå motsatt väg genom att avveckla sin sextumsprocess för att istället använda renrummen till avancerad kapsling. Processen har därefter licensierats till bland annat Globalfoundries.

Enligt The Elec är Samsung snart redo att dra igång volymproduktion på åttatumsskivor vilket är minst ett halvår senare än vad som sades vid lanseringen. De epitaxiella skikten odlats internt men däremot erbjuder företaget inga designtjänster för processen.

Företaget ska ha säkrat en kund men intäkterna kommer trots det att vara små, under 800 miljoner kronor.

Samsung planerar också att starta en kiselkarbidlina inklusive design och kapsling för produkter mellan 1200 V och 1700 V.