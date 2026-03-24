Samsung erbjuder snart GaN

I juni 2023 meddelade foundryjätten Samsung att bolaget skulle ta fram en galliumnitridprocess för krafthalvledare. Bland annat The Elec skriver att lanseringen kan ske före sommaren.

Konkurrenten och pionjären på området, TSMC, valde för ett år sedan att gå motsatt väg genom att avveckla sin sextumsprocess för att istället använda renrummen till avancerad kapsling. Processen har därefter licensierats till bland annat Globalfoundries.

Enligt The Elec är Samsung snart redo att dra igång volymproduktion på åttatumsskivor vilket är minst ett halvår senare än vad som sades vid lanseringen. De epitaxiella skikten odlats internt men däremot erbjuder företaget inga designtjänster för processen.

Företaget ska ha säkrat en kund men intäkterna kommer trots det att vara små, under 800 miljoner kronor.

Samsung planerar också att starta en kiselkarbidlina inklusive design och kapsling för produkter mellan 1200 V och 1700 V.

24 mar 2026 09:33 - Per Henricsson
NyheterLäs mer...
USA förbjuder utländska routrar
24 mar 2026 08:18 - Jan Tångring
USA förbjuder utländska routrar

Routrar tillverkade utanför USA får inte längre säljas till konsument i USA utan beviljat undantag. Motiveringen är nationell säkerhet.

NyheterLäs mer...
Minimal sensor för kraft och temperatur
24 mar 2026 08:09 - Per Henricsson
Minimal sensor för kraft och temperatur

EMBEDDED WORLD:
De mikrometerstora sensorerna kan ge robothanden känsel, upptäcka vilken av kärnorna i AI-chipet som är för varm eller ersätta knapparna på mobilen. Den additiva tillverkningstekniken är utvecklad av tyska Digid och på väg att kommersialiseras.

ProduktLäs mer...
Musks Terafab i Texas
23 mar 2026 11:27 - Per Henricsson
Musks Terafab i Texas

Samsung, TSMC, Micron och de andra halvledartillverkarna kommer inte att kunna tillfredsställa Elon Musks behov av halvledare så Tesla, Space X och X AI ska bygga en egen halvledarfabrik i Austin, Texas för 25 miljarder dollar som kan tillverka AI-kretsar motsvarande en energiförbrukning på 1 TW per år. 

NyheterLäs mer...
En AI har designat en Riscfemma
23 mar 2026 12:33 - Jan Tångring
En AI har designat en Riscfemma

Silicon Valley-startuppen Verkor matade in ett kravdokument på 219 ord i en AI-agent, och efter 12 timmar ploppade det ut en komplett Risc V-cpu i en GDSII-fil redo att skickas till chipfabriken. Processorn ska ha en prestanda som en Intelprocessor från 2011.

NyheterLäs mer...
Här hittar du alla techevent
23 mar 2026 09:40 - Per Henricsson
Här hittar du alla techevent

Rädslan för att missa ett event, FOMO på branschlingo, fick innovationsledaren Kalle Magnusson på AI Sweden att skapa en hemsida som samlar allt från AI, Startup och Kapital till Impact, Creative och Resilience. Självklart är sajten vibbkodad med AI-verktyg och AI-agenter.

NyheterLäs mer...
De två svenska biometribolagen går samman
23 mar 2026 09:21 - Per Henricsson
De två svenska biometribolagen går samman

Precise Biometrics och Fingerprint Cards styrelser har lagt fram en gemensam fusionsplan. Rent praktiskt föreslås aktieägarna i Fingerprint Cards få nio nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards.

NyheterLäs mer...
FORSKNING: Brittisk teori krossar drömmen om kvantdatorer
20 mar 2026 16:17 - Jan Tångring

Kvantdatorer kommer bara att kunna skalas upp till ett par hundra kvantbitar. Och det räcker inte för att knäcka RSA-kryptot. Teorin kommer från fysikern Tim Palmer vid Oxfords universitet. Den kan snart vara testbar.

NyheterLäs mer...
Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare
20 mar 2026 11:27 - Jan Tångring
Öppenkod ska skyddas mot AI-buggjägare

En donation på drygt 100 miljoner kronor ska hjälpa öppen källkod att hantera genombrottet för användandet av AI för att söka efter sårbarheter i kod.

NyheterLäs mer...
Note växer i Storbritannien
20 mar 2026 09:20 - Per Henricsson
Note växer i Storbritannien

Kontraktstillverkaren Note köper brittiska STI för 72,5 miljoner pund. Företaget har 300 anställda och tillverkar försvarselektronik.

NyheterLäs mer...
Irankriget kan skapa heliumbrist
19 mar 2026 16:10 - Per Henricsson
Irankriget kan skapa heliumbrist

En oväntad konsekvens av Irankriget är att ädelgasen helium kan bli en bristvara. Helium är en biprodukt vid processning av naturgas och Qatar står stod för ungefär 34 procent av leveranserna i fjol, skriver nyhetsbyrån Reuters.

NyheterLäs mer...
UWB med åtta gånger längre räckvidd
19 mar 2026 15:40 - Per Henricsson
UWB med åtta gånger längre räckvidd

EMBEDDED WORLD:
Du slipper plocka fram nyckelbrickan ur ryggsäcken samtidigt som säkerheten är bättre. De nya UWB-kretsarna i ST64UWB-familjen från ST Microelectronics kan låsa upp bilen när du är på ett lämpligt avstånd men också övervaka passagerarutrymmet.

ProduktLäs mer...
AI skapar testfall från kravspecen
19 mar 2026 15:41 - Jan Tångring

Du visar upp en specifikation i Doors eller Polarion – och får testkod tillbaka. Verktyget heter Reqs2x och finns i tyska Vectors testautomatiseringsplattform Vectorcast.

ProduktLäs mer...
Kemi fortsätter kontrollera elektronik
19 mar 2026 08:58 - Per Henricsson
Kemi fortsätter kontrollera elektronik

Elektronik innehåller många olika kemiska ämnen som kan orsaka problem för hälsan och för miljön. Under 2026 fortsätter Kemikalieinspektionen att inspektera företag som säljer sådana produkter.

NyheterLäs mer...
Tre timmar om Skånes halvledare
19 mar 2026 08:57 - Per Henricsson
Tre timmar om Skånes halvledare

Den 13 april arrangerar innovationsklustret Opentech ett seminarium om halvledarklustret i Skåne. Under tre timmar avhandlas allt från starten med Ericssons asicutveckling till dagens uppstartsbolag.

NyheterLäs mer...
Estnisk apptaxi ska bli självkörande
18 mar 2026 15:58 - Jan Tångring
Estnisk apptaxi ska bli självkörande

Amerikanska Nvidia ska hjälpa estniska Bolt att utveckla robotaxi som täcker hela Europa.

NyheterLäs mer...
Nvidia gör affärer med Kina igen
18 mar 2026 13:24 - Jan Tångring
Nvidia gör affärer med Kina igen

Efter ett år av handelspolitiskt strul har amerikanska Nvidia återigen börjat ta emot beställningar på Hopper-processorkort från Kina. Om du hängt med i utvecklingen så var detta den troliga fortsättningen på följetongen.

NyheterLäs mer...
Sverige sluter upp bakom USA:s halvledarpakt
18 mar 2026 09:59 - Per Henricsson
Sverige sluter upp bakom USA:s halvledarpakt

Under ett besök i Huston, USA, i går undertecknade utrikesminister Maria Malmer Stenergard deklarationen om det amerikanska samarbetsinitiativet Pax Silica. Initiativet syftar till att stärka samarbetet för att säkra leveranskedjor för framväxande teknik samt bidra till att främja innovation, säker digital infrastruktur och skydda känslig teknik.

NyheterLäs mer...
Snabbt MRAM för data och kod
18 mar 2026 08:00 - Per Henricsson
Snabbt MRAM för data och kod

EMBEDDED WORLD:
En ny generation magnetiska minnen, MRAM, utmanar NOR-flash i tillämpningar där man behöver lagra både data och kod. Betydligt snabbare skriv- och läshastigheter liksom 100 000 gånger fler skrivcykler med storlekar upp till 2 Gbit är några av de fördelar som amerikanska Everspin lyfter fram för Unisyst-familjen.

ProduktLäs mer...
SamCert: AI i verksamheten – vad bör styrelse och vd säga ja till?
17 mar 2026 11:24 - Ann‑Sofie Gustafsson, SamCert
SamCert: AI i verksamheten – vad bör styrelse och vd säga ja till?

Den avgörande frågan för styrelse och vd är inte vilka AI-verktyg organisationen ska använda, utan vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för AI-stöd – och vilka som kan skada verksamheten om de hanteras fel.

Technical PapersLäs mer...
Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)