EU-domstolen: EU får förbjuda Huawei

En generaladvokat vid EU-domstolen i Luxemburg har slagit fast att EU:s beslut står över medlemsländernas när det kommer till användningen av det som kallas ”riskfyllda leverantörer” i 5G-näten, i praktiken Huawei, ZTE och andra kinesiska leverantörer skriver Politico. Operatörerna får dessutom själva stå för kostnaderna när deras utrustning måste bytas ut.

EU har i åratal försökt få medlemsländerna att porta Huawei och ZTE från 5G-näten. Kommissionen tog fram den så kallade verktygslådan i januari 2020. Inga företag eller länder pekades ut men rekommendationen blev att medlemsländerna skulle begränsa den andel som ”riskfyllda leverantörer” fick ha i näten.

Verktygslådan listade alla risker som identifierats i EU:s samordnade bedömning, även risker kopplade till icke-tekniska faktorer såsom risken för störningar från tredjeländer eller statsunderstödda aktörer i hela 5G-försörjningskedjan.

I praktiken har länderna agerat väldigt olika och många har dragit fötterna efter sig. En bidragande orsak är att de inte velat stöta sig med Kina och därmed störa handeln. I januari i år lade EU-kommissionen fram en uppdaterad version av cybersäkerhetsakten som går längre och vill förbjuda kinesiska produkter i kritisk infrastruktur. Den är ännu inte beslutad.

Parallellt har den finska operatören Elisa drivit frågan i EU-domstolen sedan Estland tvingat bolaget att byta ut kinesiska leverantörer i sitt estniska nät.

Förra torsdagen meddelande en av generaladvokaterna vid EU-domstolen att EU har rätt att fatta beslut som står över enskilda länders när det kommer till leverantörer av utrustning till kritisk infrastruktur och att enskilda länder inte behöver ersätta operatörerna när de tvingas byta ut utrustningen.

Utlåtandet är ett bakslag för Elisa och Huawei men samtidigt återstår det att se vad EU-domstolen kommer fram till. Ett beslut väntas senare i år, skriver Politico.