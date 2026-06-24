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Ett renrum för mer än kisel

Ångströmlabbet i Uppsala är en av de fyra noderna i Myfab, den svenska forsknings­infra­struk­turen för halvledare, kvant, tunnfilm och andra tekniker som kräver renrumsmiljö. Precis som sina motsvarigheter i Kista, Lund och Göteborg levererar Ång­ström forskning, utbildning och företag.

– Vi brukar prata om att vi har tre produkter. Det är forskningen som vi som jobbar i labbet möjliggör, och som är väldigt vid och bred, säger Stefan Nygren som är labbchef på Ångström­labbet.

Han doktorerade på KTH och arbetade sedan tio år på då­varande Ericsson Micro­electronics. De första ett och ett halvt åren i Texas för att lära sig den process om Ericsson licensierat av Texas Instruments och som skulle överföras till den så kallade submyfabben som Ericsson byggde i Kista.

Labbet i Uppsala har dock ingen renodlad elektronik­profil även om institutionen för fasta tillståndets elektronik arbetar med kvant­teknik och medicinska tillämpningar på CMOS-baserat kisel. 

Stefan Nygren

– Det kan till exempel handla om DNA-sekvensering och saker där elektroniken är integrerad. Även en del inom spinnbaserad kvant och neuromorfisk elektronik. Där är i ett tidigt stadium.

Men verksamheten i renrummet är betydligt bredare med bland annat solceller i tunnfilmsteknik, biomedicin och medicinteknik. Det senare hänger samman med att Biomedicinskt centrum finns tvärs över gatan.

– Det finns en hel del när det kommer till mikrofluidik och liknande saker. Det är både forskning men det har ju också knoppats av en del företag som Asterego till exempel. De ut­vecklar en plattform för att med urinprov, väldigt snabbt och effektivt ta reda på vad det är för bakterieinfektion och därigenom vad det är för antibiotika som behövs.

I Uppsala finns också en stor verksamhet inom batteriteknik men de är inte lika aktiva i renrummet. Överhuvudtaget finns mycket verksamhet inom energiområdet.

Den typiska användaren är en doktorand eller en senior forskare som kör maskinerna med stöd från de anställda teknikerna.

– Vi brukar prata om att vi som labborganisation ska ge teknik­stöd och användarstöd. Vi ska se till att utrustningarna fungerar. Och att de levererar de processer som de ska. Sen är det användarstöd. Det vill säga att vi utbildar användarna, ser till att de kan använda utrustningen, säger Stefan Nygren.

Det finns också en del företag i labbet. Ofta har de börjat som ett forskningsprojekt om sedan knoppats av i ett bolag.

– Då får de gärna stanna, det är ytterligare en av våra samhälls­uppgifter att ge dem tillgång till maskiner och processer på kommersiella villkor.

Exakt vad det innebär är lika svårt för Ångström som för övriga forskningslabb att definiera. Det finns inga kommersiella renrum i Sverige att jämföra med.

– Det är mycket avvägningar men jag tror ändå att vi får det att fungera ganska bra. Och jag tror ändå att det är viktigt. För vad är alternativet? Det finns ingen i det skedet som kan gå ut och bygga ett eget renrum och skaffa den instrumentering som behövs, säger Stefan Nygren. 

Andelen kommersiell verksamhet varierar mellan de fyra labben i Myfab. I Uppsala är den kommersiella delen relativt liten, bara två bolag har egna ytor i labbet (Water Stuff & Sun och APR) plus att några till företag har egna labbänkar. 

– Det är ju allmänt någonting som vi tycker att vi måste bli bättre på. Inte bara i Sverige utan i Europa. Vi är innovativa och har idéer. Vi skapar saker. Men sen är det svårt att komma vidare.

Foto: Mikael Wallerstedt 

 

Ångström­labbet

Byggnaden har sitt namn efter Anders Jonas Ångström och hans son Knut Ångström, som båda var professorer i fysik vid Uppsala Universitet under 1800-talet.

Ångströmlaboratoriet byggdes för att ge Uppsala universitet nya lokaler för de tekniska utbildningarna inklusive ett modernt renrum. Första etappen invigdes 1997 och lokalerna har därefter byggts ut ett antal gånger för att omfatta 70 000 kvadratmeter idag. 

Själva renrummet är på 2 000 kvadratmeter och har 30 laboratorierum med service­gångar. Huvuddelen av renrummet är klass 10 000, medan 150 kvadratmeter är byggt som klass 100 med enkelriktat luftflöde från tak till golv.

Antalet anställda som sköter maskinerna är 15 stycken.
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Ångströmlabbet i Uppsala är en av de fyra noderna i Myfab, den svenska forsknings­infra­struk­turen för halvledare, kvant, tunnfilm och andra tekniker som kräver renrumsmiljö. Precis som sina motsvarigheter i Kista, Lund och Göteborg levererar Ång­ström forskning, utbildning och företag.

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