Buggstormen: Utvecklare drunknar i felrapporter

Sedan i höstas rapporteras allt fler allvarliga buggar i källkod. Tillväxten har accelererat och verkade inte ha toppat i maj.

Orsaken är att stora språkmodeller blivit duktiga på debugging. Och att de används allt mer för detta.

I slutet av mars lämnades det in tio gånger fler buggrapporter till projektsajten Github än ett halvår tidigare – på bilden ovan ser du den accelererande tillväxten mellan Q4 och Q1.

Den nya utmaningen har blivit att åtgärda buggarna. Om du idag lämnar in en buggrapport så finns en risk att förvaltaren tittar snett på dig om du bara lämpar över vad AI gett dig.

Linus Torvalds är en av de som klagat. Hans Linux har drabbats av en trafikstockning av buggrapporter – många av dem på buggar som redan rapporterats, eller till och med redan åtgärdats.

Linus Torvalds

– För att tala klartext. Om du hittar en bugg med ett AI-verktyg, så är chansen stor att någon annan redan hittat den. Om du verkligen vill göra skillnad: läs dokumentation och skapa en patch – addera värde ovanpå vad du fick från AI, skriver Linus Torvalds på en maillista.

En inte orimlig gissning är att buggstormen är övergående. AI tömmer kodbaserna på den typ av buggar som LLM:er är bra på. Och sedan lugnar det ner sig igen.

Artikeln publicerades

i magasinet Elektroniktidningen nummer 5–6 2026.

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Men hur lång och svår blir stormen? Buggrapporter inlämnade på Github toppade inte under mars. Och under april och maj har därefter Anthropics nya LLM Mythos gjort massor av buggfynd varav merparten i maj ännu inte ens har hunnit bli en del av statistiken.

Svenska öppenkodsprojektet Curl har inte sett någon lättnad.

Daniel Stenberg

– Det här är den mest intensiva period i Curl som jag kan minnas att jag någonsin gått igenom, utbrast projektets maintainer Daniel Stenberg på Linkedin den 21 maj.

– Vi är inte ens halvvägs genom nuvarande release-cykel, och vi är redan uppe i elva bekräftade sårbarheter. Nya rapporter fortsätter att komma in i en takt av mer än en per dag.

Andra öppenkodsprojekt har rapporterat samma utveckling.

Nästan alla säkerhetsrapporter är numera skapade med hjälp av AI.

– Skillnaden nu jämfört med tidigare är dock att de för det mesta håller mycket hög kvalitet, säger Daniel Stenberg.

AI-genererade slaskrapporter förekommer fortfarande. Men i vår har de goda blivit i majoritet.