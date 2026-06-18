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Han tar över Ericssons viktigaste affärsområde

David Hammarwall blir chef för affärsområdet Networks den 1 oktober efter Per Narvinger som utsågs till ny vd och koncernchef i tisdags. David är idag är chef för Ericssons kundenhet för operatören T-Mobile i Amerika.

David Hammarwall doktorerade i telekommunikation på KTH år 2007 och har sedan dess arbetat på Ericsson. Han har tidigare haft roller som chef för produktområde nät, chef för Product Line Radio och chef för Product Line 5G RAN. Han har sedan 2023 varit chef för kundenheten för T-Mobile.

David Hammarwall tar plats i koncernledningen och rapporterar till koncernchefen

Elektroniktidningen intervjuade David Hammarwall år 2021 om asciutvecklingen (länk).

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
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Han tar över Ericssons viktigaste affärsområde
18 jun 2026 08:48 - Per Henricsson
Han tar över Ericssons viktigaste affärsområde

David Hammarwall blir chef för affärsområdet Networks den 1 oktober efter Per Narvinger som utsågs till ny vd och koncernchef i tisdags. David är idag är chef för Ericssons kundenhet för operatören T-Mobile i Amerika.

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Svaret från Ebba dröjer

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Per efter Börje på Ericsson
16 jun 2026 12:36 - Per Henricsson
Per efter Börje på Ericsson

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Så försöker Tesla lura europeiska trafikmyndigheter

Tesla sprider missvisande statistik för att påverka europeiska myndigheter att godkänna Teslas självkörningsfunktion FSD. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

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Google lägger sin tyngd bakom öppna AI-verktyg 
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Google ansluter sig till Eclipse Foundation som strategisk medlem för att stödja framväxten av öppna AI-baserade utvecklingsverktyg.

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16 jun 2026 07:47 - Prashanth G, EMI Solutions
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Att någon tar semester är sällan en världsnyhet. Men nu är det Daniel Stenberg som gör det. Mitt i stormande bugg-apokalyps. Hans filöverföringsbibliotek Curl används överallt.

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15 jun 2026 10:58 - Per Henricsson

En ny mobilstandard brukar normalt innebära att operatörerna öppnar plånboken för att uppgradera radioutrustningen, RAN. Så kommer att ske när 6G börjar rullas ut runt 2030, men i betydligt mindre omfattning än när 5G såg dagens ljus, skriver analyshuset Dell’Oro.

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Innoscience vinner mot Infineon i Kina

Det patentkrig som pågår mellan kinesiska GaN-tillverkaren Innoscience och tyska Infineon har tagit en ny vändning. Kinas högsta domstol har fastställt ett preliminärt förbud mot försäljning av Infineons GaN-produkter i Kina, skriver Michael MA på Substack.

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15 jun 2026 09:19 - Jan Tångring

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Electrumlabbets kiselkarbidtransistorer
15 jun 2026 08:43 - Per Henricsson
Electrumlabbets kiselkarbidtransistorer

Det har inte gått så fort som professor Mikael Östling hoppades på för två år sedan när det blev klart att kiselkarbidverksamheten i Electrum-labbet blev en del av EU:s WBG-pilotlina. Krafttransistorerna från Kista kan trots det bli bland de första komponenterna som materialiserar sig i någon av de fem pilotlinor som EU finansierar via forskningsprogrammet Chips JU.

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Renesas: Så mäter du PSRR
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Renesas: Så mäter du PSRR

Strömförsörjningens förmåga att motstå störningar på matningen, är en viktig parameter som visar en LDO-regulators förmåga att leverera en konstant utgångsspänning trots variationer på ingången.

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12 jun 2026 10:23 - Per Henricsson
Svenskt center för kvant

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Boka höstens elektronikevent!
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Boka höstens elektronikevent!

Den 15 och 16 oktober är det dags för Smartare Konferens och Stora Elektronikdagen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Första dagen fokuserar på hur Smartare Elektroniksystem bidragit till att lyfta svensk konkurrenskraft medan dag två är Stora Elektronikdagen där bland annat Chips Act 2.0, resiliens och behovet av ett nytt innovationsprogram kommer att dryftas.

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Dominoeffekt: Fem EU-länder tillåter Teslas självkörning
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Dominoeffekt: Fem EU-länder tillåter Teslas självkörning

Tekniken måste fortfarande klara tester. Men därefter kommer vi att få se Teslas övervakade självkörning i fem europeiska länder: Nederländerna, Litauen, Estland, Danmark och Belgien.

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