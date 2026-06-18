Han tar över Ericssons viktigaste affärsområde

David Hammarwall blir chef för affärsområdet Networks den 1 oktober efter Per Narvinger som utsågs till ny vd och koncernchef i tisdags. David är idag är chef för Ericssons kundenhet för operatören T-Mobile i Amerika.

David Hammarwall doktorerade i telekommunikation på KTH år 2007 och har sedan dess arbetat på Ericsson. Han har tidigare haft roller som chef för produktområde nät, chef för Product Line Radio och chef för Product Line 5G RAN. Han har sedan 2023 varit chef för kundenheten för T-Mobile.

David Hammarwall tar plats i koncernledningen och rapporterar till koncernchefen

Elektroniktidningen intervjuade David Hammarwall år 2021 om asciutvecklingen (länk).