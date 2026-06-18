Matter 1.6: Smartare installation och styrning

Version 1.4 av Matter-standarden hade fokus på hembatterier, solceller, värmepumpar och varmvattenberedare. Version 1.5 som kom i höstas adderade kameror och dörrklockor. Nu släpps 1.6 där organisationen bakom standarden, CSA, inte lägger till nya produktkategorier utan i stället förenklar hur enheter driftsätts, hanteras och styrs i smarta hemmiljöer.

Matter lanserades i oktober 2022 och har ambitionen att riva broarna mellan de olika ekosystemen för smarta hem – hos Apple, Google, Amazon, et cetera.

Amazon, Assa Abloy, Huawei, Ikea, LG, Samsung, Schneider och Signify är andra bolag som slutit upp bakom Matter.

Den mest påtagliga nyheten i Matter 1.6 är stöd för driftsättning via NFC. Tidigare versioner av Matter introducerade NFC som ett alternativ till QR-koder för att initiera konfigurationsprocessen, men Bluetooth LE krävdes fortfarande för att slutföra den. I Matter 1.6 kan hela driftsättningsutbytet ske över NFC, vilket gör det till ett fullvärdigt alternativ till BLE-baserade flöden.

Det praktiska värdet är störst för installerade enheter som taklampor och väggströmbrytare, där placeringen gör QR-koder eller parning via Bluetooth opraktisk. En glödlampa kan nu konfigureras innan den skruvas i, och en väggströmbrytare kan driftsättas innan elnätet är inkopplat.

Vid större installationer kan ett helt parti enheter förkonfigureras och aktiveras på plats.

Matter 1.4 introducerade en funktion kallad Enhanced Multi-Admin för att automatisera delning av åtkomst mellan enheter i olika ekosystem. Matter 1.6 bygger vidare med Joint Fabric – en ny modell där flera användargodkända styrenheter samadministrerar ett och samma delade Matter-nätverk via ett centralt datalager.

Till skillnad från tidigare metoder, där åtkomst delas mellan separata nätverk, innebär Joint Fabric att alla deltagande styrenheter har direkt åtkomst till samma enheter. Administratörer kan läggas till eller tas bort oberoende av enheterna.

I stället för att det skickas direktkommandon till termostater introducerar Matter 1.6 ett förslagsbaserat styrningssystem. En styrenhet skickar ett tidsbegränsat förslag kopplat till ett av termostatens förinställda lägen. Termostaten utvärderar förslaget mot användardefinierade preferenser och aktuella miljöförhållanden innan den agerar.

Det innebär till exempel att en termostat som nyss justerats manuellt kan identifiera att ett inkommande förslag troligen inte speglar användarens avsikt och avvakta. Om ett förslag inte följs ger termostaten en standardiserad förklaring, vilket ger både användare och ekosystem bättre insyn i enhetens beteende.

Matter 1.6 innehåller också ett antal andra förbättringar: enheter kan nu kommunicera sina kapacitetsgränser på ett standardiserat sätt, säkerhetssensorer kan rapportera händelsehistorik, brandvarnare kan indikera om de demonterats från sin installationsposition och certifikatåterkallelselistor kan nu delas upp i mindre partitioner för bättre skalbarhet.