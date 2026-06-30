AFRY ska integrera Omrons robotar i nordiska fabriker

AFRY blir Project Delivery Partner i Omron Innovation Network och ska hjälpa Omron att leverera större automationsprojekt i Norden. Samarbetet omfattar bland annat mobila robotar, robotarmar, maskinbetjäning och internlogistik.

Poängen är att kunderna inte bara ska köpa en robot, utan en fungerande produktionslösning. Autonoma mobila robotar, robotarmar, styrsystem, sensorer och produktionsdata måste kopplas ihop med fabrikens övriga system.

En central del blir AFRY AMR Logistics Experience Center i Laxå, där kunder ska kunna testa och validera lösningar innan de tas i drift. Omron kommer även att använda centret för demonstrationer, workshops och kundprojekt.

Bakgrunden är att automationsprojekten i industrin blir allt mer komplexa. Enskilda robotceller räcker inte alltid när produktionen ska bli mer flexibel. Robotarna måste kunna samverka med maskiner, materialflöden och överordnade informationssystem.

Ett konkret exempel är Omrons mobila manipulatorlösning MoMa, där en autonom mobil robot kombineras med en robotarm. Lösningen kan flytta sig mellan olika stationer och användas för exempelvis komponenthantering, internlogistik eller betjäning av maskiner.

AFRY roll blir att anpassa och integrera sådana lösningar i kundernas produktionsmiljöer. Det handlar alltså inte bara om robotteknik, utan även om projektering, systemintegration och driftsättning i befintliga fabriker.

Samarbetet omfattar också tillämpningar utanför traditionell tillverkningsindustri. I Stavanger används autonoma mobila robotar i ett sjukhusprojekt för att effektivisera interna transporter. Där är målet att låta robotarna sköta repetitiva transportuppgifter och frigöra personal till annat arbete.

– Automatiseringen blir allt mer komplex vilket gör det svårt för enskilda aktörer att hantera det helt på egen hand. Genom att samarbeta med Omron kan vi koppla ihop punkterna och omvandla idéer till lösningar, säger Per André, försäljningschef för Global Division Industry på AFRY.

Enligt Omron är målet att kunna ta sig an större och mer komplexa automationsprojekt i Norden.

– Genom att dra nytta av AFRY tekniska erfarenhet och Omrons automationskunnande kan vi tillsammans genomföra även komplexa automationsprojekt, säger Sam Tilley, regional chef på Omron Industrial Automation Europe.