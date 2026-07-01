PLC:n behöver inte längre egen hårdvara

I industrins styrsystem har PLC:n traditionellt varit en egen fysisk enhet. Ett nytt samarbete mellan congatec och CODESYS pekar i en annan riktning. Där kan PLC-styrningen köras som en virtualiserad mjukvarulast på samma inbyggda plattform som andra industriella applikationer.

Congatec och CODESYS har inlett ett strategiskt samarbete för att ta fram virtualiserade realtidsplattformar för så kallade blandkritiska arbetslaster. I praktiken innebär det att samma industridator kan köra deterministisk PLC-styrning parallellt med exempelvis användargränssnitt, Linux- eller Windows-applikationer, datainsamling, analys eller robotikprogramvara.

Lösningen kombinerar congatecs virtualiseringsteknik aReady.VT med runtime-systemet CODESYS Control. Hypervisorn conga-zones från congatec delar upp den inbyggda datorplattformen i separata zoner där olika operativsystem och mjukvarulaster körs isolerade från varandra. I en zon kan CODESYS-baserad realtidsstyrning köras, medan ett generellt operativsystem körs i en annan.

Det är en intressant utveckling framför allt för maskinbyggare och industriell automation, där styrning, HMI, datainsamling, edge-analys och uppkoppling ofta fortfarande hanteras av separata enheter. Genom att samla arbetslasterna på samma hårdvara kan antalet enheter, kablaget, energiförbrukningen och underhållets komplexitet minska. Samtidigt måste de kritiska realtidsfunktionerna fortsatt hållas strikt åtskilda från övriga laster.

Målet med samarbetet är att skapa en lättinstallerad och kostnadseffektiv plattform som bygger på standardhårdvara men ändå klarar robust realtidsprestanda och isolering. congatecs hypervisor gör det möjligt att köra flera operativsystem sida vid sida med CODESYS PLC i industriella applikationer.