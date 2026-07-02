120 miljoner till zinkjon- och vanadinbatterier

Vanadis Energy och Energimyndigheten finansierar fortsatt industrialisering av zinkjonbatterier och vanadinbaserade solid state-batterier i Sverige. Totalt handlar det om nära 120 miljoner kronor, varav ett nytt följdprojekt omfattar 70 miljoner.

Vanadis Energy är det namn som MK Plus använder för sin expansion utanför Sverige. I Sverige sker arbetet genom MK Plus Sweden AB med bas i Rosersberg, norr om Stockholm.

Det nya följdprojektet finansieras till 45 procent av Energimyndigheten och till 55 procent av MK Plus Sweden. Det motsvarar cirka 31,5 miljoner kronor från myndigheten och 38,5 miljoner från bolaget.

Pengarna ska gå till utveckling, uppskalning och industriell implementering av två batteritekniker för stationär energilagring: zinkjonbatterier och vanadinbaserade solid state-batterier, VSB.

Projektet bygger vidare på MK Plus förvärv av Enerpoly under 2025. Därmed knyts Enerpolys zinkjonteknik till Vanadis Energys arbete med vanadinbaserade batterier.

Zinkjonbatterierna riktas mot stationär lagring där säkerhet, kostnad och materialval är viktigare än maximal energitäthet. Vanadinbatterierna lyfts fram för lång livslängd, hög säkerhet och robust drift i större och mer krävande system.

Tillämpningarna finns i elnät, förnybar elproduktion, industriell elektrifiering och reservkraft. Det är användningsfall där batterierna ska stå länge i drift, cyklas många gånger och kunna installeras nära annan infrastruktur.

RISE deltar i uppskalningen tillsammans med svenska utrustningsleverantörer. Syftet är att bygga upp en mer inhemsk industriell bas kring material, produktionsutrustning och batteritillverkning.