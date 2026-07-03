Svensk radar ska slippa störas av andra bilar

När allt fler bilar utrustas med radarsensorer för förarstöd och autonom körning växer ett nytt problem fram: radarsystemen kan störa varandra. Svenska Radar Reticence utvecklar en mjukvarubaserad signalbehandling som ska göra fordonsradar mer tillförlitlig även i tät trafik.

Problemet blir större i takt med att fler fordon får avancerade ADAS-funktioner och flera radarsensorer runt bilen. I en framtida trafikmiljö kan många fordon samtidigt sända radarsignaler i samma omgivning. Det riskerar att påverka både prestanda och säkerhet om sensorerna får svårare att skilja verkliga objekt från störningar.

Radar Reticence, som grundades 2022 av forskare från Halmstad högskola, utvecklar en ny typ av signalbehandling som levereras som mjukvara. Målet är att skapa mer robusta och i praktiken störningsfria radarsystem utan att biltillverkare behöver byta hela hårdvaruplattformen.

Bolaget tar nu in totalt 37 miljoner kronor för att ta tekniken till sin första kundpilot. Finansieringen består av en nyemission på 10 miljoner kronor samt cirka 27 miljoner kronor från EU EIC Accelerator. I den senaste omgången valdes Radar Reticence ut som ett av 38 bolag.

Nya investerare är Chalmers Ventures, Almi Invest och East Sweden Capital. Enligt Radar Reticence ska kapitalet användas till att skala bolaget, bygga ut teamet och ta tekniken från verifierad lösning till marknadsredo produkt.

– Vi är otroligt glada över att välkomna Chalmers Ventures, Almi Invest och East Sweden Capital som nya investerare. Tillsammans med EIC Accelerator-finansieringen ger det oss en stark plattform för att skala bolaget, expandera teamet och ta teknologin in i nästa fas, säger Frida Wygler, vd på Radar Reticence.

Inom EIC-programmet ska bolaget ta sin lösning från TRL6 till TRL8, det vill säga från validerad teknik till kommersiell beredskap. Nästa viktiga steg blir därför tester i verkliga kundmiljöer.