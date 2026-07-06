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Svensk Elektronik jagar nästa energitalang

ICT-systemens energiförbrukning är en växande fråga, från datacenter och mobilnät till kraftförsörjning och lagring. Nu delar Svensk Elektroniks sektion ICT Energy ut två stipendier på 30 000 kronor vardera till ingenjörer som vill fördjupa sig i området på en internationell konferens.

Stipendierna ska användas för deltagande vid en internationell konferens under hösten 2026 eller våren 2027. Målgruppen är ingenjörer verksamma i Sverige, både yngre talanger och mer erfarna specialister, som arbetar med energilösningar för ICT-system.

Tanken är att stipendiaterna ska kunna ta del av den senaste forskningen och utvecklingen inom området, bygga internationella kontakter och samtidigt representera svensk industri i ett sammanhang där energieffektivitet blir allt viktigare.

ICT Energy lyfter fram kraftförsörjning, konvertering, lagring, distribution och övervakning av energi för IT- och kommunikationssystem som centrala områden. Det handlar med andra ord om den infrastruktur som gör digitaliseringen möjlig, men som samtidigt måste bli mer energieffektiv.

Den som får stipendiet förväntas också dela med sig av sina erfarenheter och insikter vid ICT Energy-seminariet våren 2027.

Ansökan är öppen till och med den 10 september 2026. Mer information om stipendiet och ansökningsprocessen finns hos Svensk Elektronik.

Mer information om stipendiet och ansökan finns på Svensk Elektroniks webbplats. Läs mer och ansök här.

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
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Svensk Elektronik jagar nästa energitalang
06 jul 2026 09:03 - Veijo Ojanperä
Svensk Elektronik jagar nästa energitalang

ICT-systemens energiförbrukning är en växande fråga, från datacenter och mobilnät till kraftförsörjning och lagring. Nu delar Svensk Elektroniks sektion ICT Energy ut två stipendier på 30 000 kronor vardera till ingenjörer som vill fördjupa sig i området på en internationell konferens.

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