Marockanskt säljstopp skyndade på Ericssons och Transsions patentuppgörelse

Ericsson och den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion har nått en global uppgörelse i sin patenttvist. Därmed dras alla pågående rättsprocesser och administrativa förfaranden mellan bolagen tillbaka.

Uppgörelsen kommer bara dagar efter att en domstol i Casablanca förbjudit försäljning av vissa 4G- och 5G-telefoner från Transsions varumärken Tecno och Itel i Marocko. Beslutet gällde intrång i Ericssonpatent och har beskrivits som ett av de första stora avgörandena i Afrika kring standardessentiella patent, så kallade SEP.

Ericsson uppger att uppgörelsen gäller ett flerårigt globalt korslicensavtal. Några finansiella villkor redovisas inte, men Ericsson räknar med att effekten börjar synas i bolagets resultat från och med tredje kvartalet 2026.

Tvisten mellan Ericsson och Transsion hade vuxit snabbt sedan slutet av 2025. Ericsson stämde Transsion i flera länder, bland annat Brasilien, Indien, Nigeria och vid den europeiska patentdomstolen UPC. Därefter följde mål i ytterligare marknader, däribland Marocko, Indonesien, Colombia, Vietnam, Thailand, Filippinerna och Sydafrika.

För Ericsson handlar uppgörelsen inte bara om ett enskilt kinesiskt mobilbolag. Den markerar också att SEP-licensiering nu drivs hårdare på marknader där rättspraxis tidigare varit begränsad, men där stora volymer av 4G- och 5G-telefoner säljs.

Transsion är en av världens största smartphonetillverkare räknat i volym och är särskilt starkt i Afrika, Mellanöstern och delar av Asien genom varumärken som Tecno, Itel och Infinix. Just därför var Marocko ett känsligare mål än exempelvis Brasilien, där Transsions marknadsandel är betydligt mindre.

Ericsson pekar i sin kommentar på värdet av sin patentportfölj, som omfattar över 60 000 beviljade patent. Bolaget lyfter också fram sin roll i 3GPP-standardiseringen och sina årliga forsknings- och utvecklingsinvesteringar på omkring fem miljarder dollar.