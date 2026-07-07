Silex köper memskapacitet i USA

Svenska Silex väljer en snabbare väg till mer memskapacitet. I stället för att bygga en ny fabrik från grunden köper bolaget Onsemis 200 mm-fabrik i Pennsylvania och konverterar den till memsproduktion.

Affären ger Silex en ny väg att öka kapaciteten. För drygt två år sedan berättade Elektroniktidningen att bolaget planerade en ny fabrik i Järfälla, där renrummet skulle bestyckas med tolvtumsmaskiner. Den satsningen bedömdes då kräva minst tre till fyra miljarder kronor. Med köpet i USA får Silex i stället tillgång till en befintlig halvledarfabrik, med renrum, infrastruktur, utrustning och personal på plats.

Den amerikanska fabriken omfattar cirka 3000 kvadratmeter befintlig renrumsyta och ytterligare cirka 12 000 kvadratmeter expansionsutrymme. Enligt Silex innebär det att den amerikanska anläggningen kan få ungefär dubbelt så stor renrumsyta som bolagets nuvarande 200 mm-fabrik i Järfälla.

Silex påpekar, att många av bolagets största kunder finns i USA. En lokal fabrik ska korta ledtiderna, ge närmare kundintegration och minska den geopolitiska exponeringen. Det senare har blivit allt viktigare för kunder som vill säkra tillgången till memskomponenter utan att vara beroende av en enda produktionsplats.

Fabriken köps av Semiconductor Components Industries, ett bolag inom Onsemi. Affären görs som en inkråmsaffär, vilket innebär att Silex köper tillgångarna men inte någon juridisk person. Köpeskillingen är 40 miljoner dollar, varav 10 miljoner dollar betalas som deposition vid signering och resterande 30 miljoner dollar när affären slutförs.

Slutförandet väntas ske omkring årsskiftet 2027/2028 och är villkorat av sedvanliga godkännanden, inklusive klartecken från den amerikanska granskningsmyndigheten CFIUS. Om affären inte godkänns kan den avbrytas. I så fall behåller säljaren 2,5 miljoner dollar av depositionen.

Silex räknar med att investeringsbehovet, inklusive köpeskillingen och konverteringen till memskapacitet, uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor. Av detta väntas cirka en miljard kronor falla under 2026 och 2027. Därefter räknar bolaget med investeringar på cirka 200 miljoner kronor per år under perioden 2028 till 2030, beroende på kundefterfrågan.

Under 2026 och 2027 ska Silex successivt bygga upp memsverksamheten i Pennsylvania genom produktkvalificeringar, kompetensöverföring och anpassning av sina processer och system till den amerikanska fabriken. När Silex tar över ägandet planerar bolaget att erbjuda anställning till de cirka 130 personer som i dag arbetar vid fabriken.

Målet är att den amerikanska fabriken ska nå break-even på EBIT-nivå mellan 2029 och 2030. Till 2034 ska anläggningen enligt Silex kunna nå intäkts- och lönsamhetsnivåer i linje med bolagets svenska 200 mm-fabrik år 2025.