JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Estniskt 100 kWh-batteripack i natriumjon

Estniskt 100 kWh-batteripack i natriumjon

Estniska Freen har satt ihop sina natriumjonbatterier till batterilager för både hög och låg spänning med ett kWh-pris på 330 euro.

Freen har tidigare i år lanserat hembatterier på både natriumjon- och litiumjonbatterier. De kan exempelvis mellanlagra el från företagets vindturbiner.

Nu har Freen gjort modulerna skalbara och dessutom adderat högspänning som option.

Högspänningsvarianten BSH kan skalas upp till tio moduler (100,8 kWh) och  lågspänningsversionen BSL med sex moduler når upp till 45 kWh.

Cellerna är importerade men produkterna är både utvecklade och tillverkade i Estland.

Freen siktar dels på hushållskunder och lantbruk, men även på kommersiella och industriella användare. Tyskland är den marknad Freen fokuserar först på. För andra länder kartlägger Freen intresset.

Batterierna kan driva off-grid-system, eller kombineras med solkraft och användas för att kapa effekttoppar.

Systemen kostar från 330 €/kWh. De är så säkra mot termisk rusning att de inte omfattas av de transportrestriktioner som gäller för litiumjonbatterier.

BSH-modulerna ligger på 10,08 kWh och arbetar vid en nominell spänning på 575 V med en maximal urladdningsström är 8,75 A. Upp till tio moduler kan parallellkopplas, till en total kapacitet på 100,8 kWh.  De mäter 95 × 11 × 74 cm och väger 123 kg. Livslängden ska vara över 5 000 cykler vid 80 procents urladdningsdjup.

BSL-modulerna har en kapacitet på 7,5 kWh och arbetar nominellt på 48 V. Upp till sex kan parallellkopplas till 45 kWh. Maximal urladdningsström är 100 A.

Bli prenumerant på Elektroniktidningen så kan du läsa vårt reportage om Freen i augustinmagasinet  etn.se/pren

Källa: PV magazine Deutschland

18 19 20 21 36 37 38 39 # desktopsajt (2)
36 37 38 41 43 45 46 48 49 # # Comsol box (2)
v37 v38 v39 # Box Ecoflow

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Estniskt 100 kWh-batteripack i natriumjon
11 sep 2025 08:25 - Jan Tångring
Estniskt 100 kWh-batteripack i natriumjon

Estniska Freen har satt ihop sina natriumjonbatterier till batterilager för både hög och låg spänning med ett kWh-pris på 330 euro.

ProduktLäs mer...
Byggsats för AI-processorer från Arm
10 sep 2025 13:28 - Jan Tångring

Ingen kategori av processorer är hetare än AI, så nu släpper brittiska IP-jätten Arm en byggsats som låter dig skräddarsy AI-optimerade processorer för din nästa laptop, pekplatta, mobil eller smartklocka.

ProduktLäs mer...
Fem AI-cpu:er från Sifive
10 sep 2025 10:06 - Jan Tångring

Amerikanska Sifive släpper tre uppgraderade Risc V-cpu:er och två nya. De är alla designade på temat artificiell intelligens.

ProduktLäs mer...
Boka höstens fotonikkonferens!
10 sep 2025 09:21 - Per Henricsson
Boka höstens fotonikkonferens!

Den 21 till 23 oktober är det dags för årets svenska opto- och fotonikkonferens som denna gång är förlagd till Kista.

NyheterLäs mer...
Ny lag ska ge bättre skydd för företagshemligheter
10 sep 2025 08:38 - Per Henricsson
Ny lag ska ge bättre skydd för företagshemligheter

I en proposition föreslår regeringen ett mer heltäckande straffansvar vid angrepp på företagshemligheter. Även uppgifter som den anställde hade rätt att ta del av kan leda till straffansvar om de förs vidare till tredje part på ett sätt som skadar arbetsgivaren.

NyheterLäs mer...
Kombinerar outnyttjad cellkapacitet: Inter-site 5G downlink carrier aggregation
09 sep 2025 15:48 - Per Henricsson
Kombinerar outnyttjad cellkapacitet: Inter-site 5G downlink carrier aggregation

Telekomleverantören Ericsson har tillsammans med sin brittiska kund EE för första gången i ett kommersiellt nät aktiverat en funktion kallad inter-site 5G downlink carrier aggregation. I praktiken hjälper näraliggande sajter dynamiskt varandra med kapacitet.

NyheterLäs mer...
Northvolts projekt i Kanada insolvent
09 sep 2025 11:40 - Jan Tångring

En kanadensisk domstol förklarade i torsdags fabriksbygget Northvolt Six för insolvent. Bygget av cellfabriken i Quebec har stått stilla sedan i mars då Northvolt gick i konkurs i Sverige och provinsen Quebec stoppade sina utbetalningar och tog tillbaka pengar från Northvolts bankkonton.

NyheterLäs mer...
LibreLane ersätter OpenLane
09 sep 2025 10:54 - Per Henricsson
LibreLane ersätter OpenLane

OpenLane har länge varit standard för RTL-till-GDSII-flöden i open source-baserad asicdesign. Nu ersätts det av LibreLane, skriver EE Times.

ProduktLäs mer...
Nokiachef: Kina på väg att stänga ute Nokia och Ericsson
09 sep 2025 09:29 - Per Henricsson

Nokias andel av den kinesiska 5G-marknaden är nere på enstaka procent. Enligt Tommi Uitto, Nokias chef för mobilnätsverksamheten, har Kina varnat för att både Nokia och Ericsson helt kommer att stängas ute med hänvisning till nationell säkerhet.

NyheterLäs mer...
Condor visar sin första prestanda-Riscfemma
09 sep 2025 08:02 - Jan Tångring
Condor visar sin första prestanda-Riscfemma

Taiwanesiska Andes amerikanska dotterdotterbolag Condor visar två år efter grundandet upp sin första kärna. Cuzo är en cpu för datacenter, neuronnätsträning och högprestandaberäkningar.

ProduktLäs mer...
Batteristation på 20 MWh från Volvo
08 sep 2025 12:48 - Jan Tångring
Batteristation på 20 MWh från Volvo

Volvo Energy – en del av Volvo Group - lanserar en batteristation med en kapacitet på 20 MWh, för kommersiella och industriella tillämpningar.

NyheterLäs mer...
Svenskt förarstöd i nya BMW:n
08 sep 2025 10:43 - Per Henricsson
Svenskt förarstöd i nya BMW:n

Tyska BMW blir den första biltillverkaren att använda Qualcomms systemkrets Snapdragon Ride tillsammans med en gemensamt utvecklad ADAS- och självkörningsstack. Delar av den kommer från Arriver, som var en del av Veoneer innan det köptes av Qualcomm år 2022.

NyheterLäs mer...
Siemens stöder standard för hårdvarusäkerhet
08 sep 2025 10:42 - Jan Tångring
Siemens stöder standard för hårdvarusäkerhet

Den öppna gruppen Cheri Alliance får tyska Siemens som ny medlem. Affärsområdet EDA inom Siemens Digital Industries Software ansluter sig för att ”främja och möjliggöra en ny nivå av cybersäkerhet i EDA-branschen”.

NyheterLäs mer...
FMV fortsätter analysera försvarets tillgång till halvledarkomponenter
08 sep 2025 08:35 - Per Henricsson
FMV fortsätter analysera försvarets tillgång till halvledarkomponenter

Regeringen ger Försvarets materielverk (FMV) i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av tillgången till halvledarkomponenter i materielsystem av stor betydelse för Sveriges försvar.

NyheterLäs mer...
Trump grep gästarbetare på batterifabrik
08 sep 2025 08:55 - Jan Tångring
Trump grep gästarbetare på batterifabrik

475 sydkoreanska arbetare greps i torsdags på den batterifabrik som Hyundai och LG Energy bygger i Georgia, USA. Enligt immigrationsmyndigheten fanns där personal utan arbetstillstånd.

NyheterLäs mer...
Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar
05 sep 2025 15:39 - Jan Tångring
Sexton Cortex A72-kärnor till ditt försvar

Kontron VX3124 är en VPX-modul, tre rackenheter hög, avsedd för edge-AI i realtid inom försvar, industri, rymd, flyg och transport.

ProduktLäs mer...
Sverigechefen tror Northvolts problem är lösta
05 sep 2025 13:03 - Jan Tångring

Under vissa timmar hade linan på Northvolt Ett till slut en yield på nittio procent. Det berättar Lytens Sverigechef i en intervju i SvD idag. Han tolkar det som ett starkt tecken på att den svenska cellfabriken löst sina produktionsproblem.

NyheterLäs mer...
40-wattare i kompaktformat
05 sep 2025 11:21 - Per Henricsson
40-wattare i kompaktformat

Schweiziska Traco Power utökar DC/DC-omvandlarna i THL-familjen med 40-wattsmodeller. Precis som föregångarna kommer de i metallkapsel med måtten 1x1 tum.

ProduktLäs mer...
Cadence köper mjukvara av Hexagon för 30 miljarder
05 sep 2025 09:33 - Per Henricsson
Cadence köper mjukvara av Hexagon för 30 miljarder

För lite drygt 30 miljarder kronor förvärvar EDA-jätten Cadence mätteknikbolaget Hexagons verksamhet inom det som kallas Design & Engineering, i praktiken det som tidigare var MSC Systems. Cadence tar med affären ett steg mot att leverera hela verktygskedjan från chipdesign till komplett produkter.

NyheterLäs mer...
Boka höstens mjukvarukonferens
05 sep 2025 08:51 - Per Henricsson
Boka höstens mjukvarukonferens

Årets upplaga av Stew den 13–14 november blir den 14:e i ordningen och arrangeras i år i Linköping. Årets tema är hur mjukvaruteknik, AI, modellering och simulering kan göras tillgänglig för industrin för att driva innovation.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)