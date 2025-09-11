Estniskt 100 kWh-batteripack i natriumjon

Estniska Freen har satt ihop sina natriumjonbatterier till batterilager för både hög och låg spänning med ett kWh-pris på 330 euro.

Freen har tidigare i år lanserat hembatterier på både natriumjon- och litiumjonbatterier. De kan exempelvis mellanlagra el från företagets vindturbiner.

Nu har Freen gjort modulerna skalbara och dessutom adderat högspänning som option.

Högspänningsvarianten BSH kan skalas upp till tio moduler (100,8 kWh) och lågspänningsversionen BSL med sex moduler når upp till 45 kWh.

Cellerna är importerade men produkterna är både utvecklade och tillverkade i Estland.

Freen siktar dels på hushållskunder och lantbruk, men även på kommersiella och industriella användare. Tyskland är den marknad Freen fokuserar först på. För andra länder kartlägger Freen intresset.

Batterierna kan driva off-grid-system, eller kombineras med solkraft och användas för att kapa effekttoppar.

Systemen kostar från 330 €/kWh. De är så säkra mot termisk rusning att de inte omfattas av de transportrestriktioner som gäller för litiumjonbatterier.

BSH-modulerna ligger på 10,08 kWh och arbetar vid en nominell spänning på 575 V med en maximal urladdningsström är 8,75 A. Upp till tio moduler kan parallellkopplas, till en total kapacitet på 100,8 kWh. De mäter 95 × 11 × 74 cm och väger 123 kg. Livslängden ska vara över 5 000 cykler vid 80 procents urladdningsdjup.

BSL-modulerna har en kapacitet på 7,5 kWh och arbetar nominellt på 48 V. Upp till sex kan parallellkopplas till 45 kWh. Maximal urladdningsström är 100 A.

Källa: PV magazine Deutschland