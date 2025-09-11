SSD från Santa Clara

Greenliant i Santa Clara släpper M.2-SSD:er för edge och inbyggda system.

Produkten heter Primedrive SX och finns nu i provleveranser.

Primedrive SX är en SSD (solid state disk) av typen NVMe M.2 2280. Serien är framtagen för inbyggda system och edge-system som behöver ”tillförlitlig, utrymmessnål lagring med en väl avvägd balans mellan pris, hastighet och energieffektivitet”, skriver tillverkaren.

Den stöder PCIe Gen3x4. Läs-/skrivhastigheten är upp till 3 000 / 1 600 MB/s.

De första modellerna finns i 256 GB. Fler kapaciteter är på väg.

Primedrive SX bygger på 3D NAND-teknik och finns i DRAM-lösa varianter för att maximera energieffektiviteten. Den fungerar i temperaturområdet 0 till +70 °C och levereras i standardformatet M.2 2280 (ensidigt).

Minnena använder ECC-felrättning, APST (Autonom strömtillståndsövergång) och APSM (aktivt strömhanteringsläge) och dynamisk och statisk wear-levelling. De stöder även Secure Erase och End-to-End Data Path Protection,

Provexemplar finns nu för kunder. Volymleveranser väntas under fjärde kvartalet 2025.

Elektroniktidningen har aldrig tidigare skrivit om Greenliants produkter, trots att företaget faktiskt funnits i 15 år.

Microchip köpte SST i april 2010, men en månad senare köpte SST:s grundare Bing Yeh och andra styrelsemedlemmar tillbaka SST:s NANDrive och NAND-kontrollers, och grundade Greenliant.

Anledningen till att Elektroniktidningen skriver nu är att Greenliant mejlade oss ett pressmeddelande om produkten.

– Greenliant är en pålitlig leverantör till ledande kunder inom industri, nätverk och transport, svarar Greenliant när Elektroniktidningen mejlar tillbaka och ber om en presentation.

Greenliant kallar sig pionjär i utvecklingen av SSD-enheter med extrem livslängd. De klarar 400 000 program/erase-cykler (P/E) med hjälp av en teknik kallad EnduroSLC.

Kunderna finns inom kritiska tillämpningar som kräver hög tillgänglighet. Med den nya produkten vänder sig Greenliant även mot konsument.