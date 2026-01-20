Nvidia bjuder in Risc V i AI-datacentret

Amerikanska Risc V-pionjären Sifive integrerar Nvidias datalänkteknik NV-link Fusion i sin datacenter-IP. Därmed kan vi komma att få se AI-datacenter med Risc V-cpu:er som pratar med Nvidias AI-acceleratorer.
Nyheten betyder att processorer baserade på Sifives IP-kärnor nu kan snabbkopplas till Nvidia-gpu:er.
Nvidia tjänar enorma pengar på AI-vågen genom sin dominerande AI-acceleratorer. Nu öppnar Nvidia för möjligheten att skapa effektiva skräddarsydda datacentersystem kring Risc V.
Datakommunikation är en flaskhals i datacenter. Nvidias NV-link Fusion är en snabb datalänk som Nvidia använder i sina egna datacentersystem mellan cpu:er och gpu:er.
Sifive vänder sig i pressreleasen till molnleverantörer och systembyggare.
Sifive berättar att det har en långsiktig roadmap för NV-link Fusion med siktet inställt på kommande generationers AI-arkitekturer.