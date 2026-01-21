PXI med lägre pris

Med ambitionen att fler ska ha råd med ett PXI-system lanserar NI ett chassi, en kontroller, ett oscilloskopkort och ett IO-kort med ett lägre pris än föregångarna. Tillsammans utgör de ett komplett testsystem.
PXI är känt för den höga kvaliteten och mångsidigheten men har också en förhållandevis hög lägstanivå. NI vill sänka den med fyra nya produkter. Det är:
- PXIe-5108 är ett oscilloskop med fyra- eller åtta kanaler. Bandbredden är 100 MHz, samplingsfrekvensen 250 MS/s och antalet bitar är 14. Priset är knappt 100 000 kronor.
- PXIe-1081 är ett hybridchassi med 18 kortplatser och en systembandbredd på 2 Gbit/s. Priset är cirka 77 000 kronor.
- PXIe-8842 och 8862 är kontrollerkort för Windows 11 och NI Linux Real-Time.
- PXIe-6381 och 6383 är kombinerade I/O- och datainsamlingskort med 18 bitars upplösning och en absolut noggrannhet ner till 980 µV som kan göra lågbrusiga spänningsmätningar över 16 eller 32 kanaler.