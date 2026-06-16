Google lägger sin tyngd bakom öppna AI-verktyg

Google ansluter sig till Eclipse Foundation som strategisk medlem för att stödja framväxten av öppna AI-baserade utvecklingsverktyg.

Google tänker sponsra Open VSX – en öppen marknad för plugins till Microsoft Visual Studio – och dess tjänst Managed Registry.

Eclipse pekar i Googles pressmeddelande på behovet av säkrade leveranskedjor. Det är ett hett ämne efter flera attacker på leveranskedjor – du tror att du laddar hem en officiell programuppdatering men får kod som en angripare manipulerat.

Open VSX har 300 miljoner nedladdningar per månad och lagerhåller drygt 12 000 tillägg från över 8 000 utgivare.

Som strategisk medlem kommer Google att delta i Eclipse styrelse och tekniska råd. Googles representant i styrelsen är Amanda Casari från Googles Open Source Programs Office.

– Open VSX är kritisk infrastruktur som håller det globala ekosystemet för utvecklare öppet för alla, säger hon.

Google pekar i sitt pressmeddelande även på värdet av det stöd som finns i Eclipse för följande lagrav, ORC (Open Regulatory Compliance) och av Adoptium – stödet för öppna Java-runtimes.