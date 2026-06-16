JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Google lägger sin tyngd bakom öppna AI-verktyg 
 

Google lägger sin tyngd bakom öppna AI-verktyg 

Google ansluter sig till Eclipse Foundation som strategisk medlem för att stödja framväxten av öppna AI-baserade utvecklingsverktyg.

Google tänker sponsra Open VSX – en öppen marknad för plugins till Microsoft Visual Studio – och dess tjänst Managed Registry.

Eclipse pekar i Googles pressmeddelande på behovet av säkrade leveranskedjor. Det är ett hett ämne efter flera attacker på leveranskedjor – du tror att du laddar hem en officiell programuppdatering men får kod som en angripare manipulerat.

Open VSX har 300 miljoner nedladdningar per månad och lagerhåller drygt 12 000 tillägg från över 8 000 utgivare.

Som strategisk medlem kommer Google att delta i Eclipse styrelse och tekniska råd. Googles representant i styrelsen är Amanda Casari från Googles Open Source Programs Office.

– Open VSX är kritisk infrastruktur som håller det globala ekosystemet för utvecklare öppet för alla, säger hon.

Google pekar i sitt pressmeddelande även på värdet av det stöd som finns i Eclipse för följande lagrav, ORC (Open Regulatory Compliance) och av Adoptium – stödet för öppna Java-runtimes.

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
libcurl

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

EMI Solutions: EMI-filter för batterilagringssystem
16 jun 2026 07:47 - Prashanth G, EMI Solutions
EMI Solutions: EMI-filter för batterilagringssystem

Ett batterilagringssystem (BESS) lagrar energi under perioder med låg efterfrågan eller överskottsproduktion och integreras i allt större utsträckning med förnybara energikällor som sol- och vindkraft för att stabilisera deras variationer.

Technical PapersLäs mer...
Google lägger sin tyngd bakom öppna AI-verktyg 
16 jun 2026 07:55 - Jan Tångring

Google ansluter sig till Eclipse Foundation som strategisk medlem för att stödja framväxten av öppna AI-baserade utvecklingsverktyg.

NyheterLäs mer...
Curl tar sommarledigt mitt i apokalypsen
15 jun 2026 16:12 - Jan Tångring

Att någon tar semester är sällan en världsnyhet. Men nu är det Daniel Stenberg som gör det. Mitt i stormande bugg-apokalyps. Hans filöverföringsbibliotek Curl används överallt.

NyheterLäs mer...
Dell’Oro: 6G blir en besvikelse för Ericsson och Nokia
15 jun 2026 10:58 - Per Henricsson

En ny mobilstandard brukar normalt innebära att operatörerna öppnar plånboken för att uppgradera radioutrustningen, RAN. Så kommer att ske när 6G börjar rullas ut runt 2030, men i betydligt mindre omfattning än när 5G såg dagens ljus, skriver analyshuset Dell’Oro.

NyheterLäs mer...
Innoscience vinner mot Infineon i Kina
15 jun 2026 09:43 - Per Henricsson
Innoscience vinner mot Infineon i Kina

Det patentkrig som pågår mellan kinesiska GaN-tillverkaren Innoscience och tyska Infineon har tagit en ny vändning. Kinas högsta domstol har fastställt ett preliminärt förbud mot försäljning av Infineons GaN-produkter i Kina, skriver Michael MA på Substack.

NyheterLäs mer...
EU-länder vill ha gemensam kravbild på robotaxi 
15 jun 2026 09:19 - Jan Tångring

18 transportministrar vill se samma tekniska krav på självkörande fordon över hela EU och undertecknade en  avsiktsförklaring om detta den 8 juni. En och samma lösning för icke-övervakad robotaxi ska i princip fungera över gränserna.

NyheterLäs mer...
Electrumlabbets kiselkarbidtransistorer
15 jun 2026 08:43 - Per Henricsson
Electrumlabbets kiselkarbidtransistorer

Det har inte gått så fort som professor Mikael Östling hoppades på för två år sedan när det blev klart att kiselkarbidverksamheten i Electrum-labbet blev en del av EU:s WBG-pilotlina. Krafttransistorerna från Kista kan trots det bli bland de första komponenterna som materialiserar sig i någon av de fem pilotlinor som EU finansierar via forskningsprogrammet Chips JU.

REPORTAGELäs mer...
Renesas: Så mäter du PSRR
12 jun 2026 13:21 - Oleh Yakymchuk, Renesas
Renesas: Så mäter du PSRR

Strömförsörjningens förmåga att motstå störningar på matningen, är en viktig parameter som visar en LDO-regulators förmåga att leverera en konstant utgångsspänning trots variationer på ingången.

Technical PapersLäs mer...
Svenskt center för kvant
12 jun 2026 10:23 - Per Henricsson
Svenskt center för kvant

I ett gemensamt initiativ går nu sex svenska lärosäten samman för att bilda Swedish Center for Quantum Technology, ett nationellt centrum för forskning, innovation, utbildning och kapacitetsbyggande inom kvantteknologi. Initiativet koordineras av Chalmers och ska stärka svensk konkurrenskraft på området och vara en motor för teknikens utveckling och tillämpning.

NyheterLäs mer...
Boka höstens elektronikevent!
12 jun 2026 09:30 - Per Henricsson
Boka höstens elektronikevent!

Den 15 och 16 oktober är det dags för Smartare Konferens och Stora Elektronikdagen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Första dagen fokuserar på hur Smartare Elektroniksystem bidragit till att lyfta svensk konkurrenskraft medan dag två är Stora Elektronikdagen där bland annat Chips Act 2.0, resiliens och behovet av ett nytt innovationsprogram kommer att dryftas.

NyheterLäs mer...
Dominoeffekt: Fem EU-länder tillåter Teslas självkörning
12 jun 2026 08:04 - Jan Tångring
Dominoeffekt: Fem EU-länder tillåter Teslas självkörning

Tekniken måste fortfarande klara tester. Men därefter kommer vi att få se Teslas övervakade självkörning i fem europeiska länder: Nederländerna, Litauen, Estland, Danmark och Belgien.

NyheterLäs mer...
Kvantbitsräddare tar in 6,5 miljoner
11 jun 2026 15:07 - Per Henricsson
Kvantbitsräddare tar in 6,5 miljoner

Chalmers Ventures investerar i Göteborgsbaserade Arkeon Technologies tillsammans med Navigare Ventures och Almi Invest i en runda om totalt 6,5 miljoner kronor. Arkeon har utvecklat en metod för att i efterhand finjustera frekvensen hos qubitar på kvantchip.

NyheterLäs mer...
Elfa lever kvar hos RS
11 jun 2026 10:52 - Per Henricsson
Elfa lever kvar hos RS

Det har gått lite drygt två år sedan RS Components köpte Distrelec där Elfa ingick. Integrationen av de två komponentdistributörerna har skett successivt i Norden. Danmark var först ut för ett år sedan, därefter följde Norge och nu är integrationen klar även i Sverige, som var den största nordiska marknaden för Distrelec.

NyheterLäs mer...
80 Kia och Hyundai laddar Nederländerna
11 jun 2026 10:09 - Jan Tångring
80 Kia och Hyundai laddar Nederländerna

Med färska godkännanden i handskfacket ska nu bilar av märkerna Kia EV9 och Hyundai IONIQ 9 bevisa att de kan göra nytta i elnätet genom att koppla in sig och tillhandahålla sina batterier som energilager i Nederländerna.

NyheterLäs mer...
VNA med AI-assistent
11 jun 2026 09:57 - Per Henricsson
VNA med AI-assistent

Nätverksanalysatorn Tensor placerar sig prestandamässigt mellan Anritsus existerande familjer Vector Star och Shockline, men intressantare är att det finns en signalkälla per port plus att mjukvaran har AI-stöd för att förenkla användningen.

ProduktLäs mer...
En FPGA för 6G och radar
10 jun 2026 16:21 - Per Henricsson
En FPGA för 6G och radar

Agilex 9 Direct RF ska ge 40 procent mer beräkningskapacitet per kvadratmillimeter jämfört med föregångarna. Tillämpningar som Altera pekar på är flyg- och rymdindustrin, försvaret och avancerade kommunikationssystem.

ProduktLäs mer...
Slovakisk superprocessor stöder Java
10 jun 2026 15:50 - Jan Tångring
Slovakisk superprocessor stöder Java

Tachyums superprocessor  Prodigy stöder numera inte bara sin egen instruktionsuppsättning, utan även Java.

ProduktLäs mer...
Nvidia vill in i 6G-radion
10 jun 2026 10:31 - Per Henricsson
Nvidia vill in i 6G-radion

Både Ericsson och bolagets konkurrenter använder egenutvecklade asicar för att få upp prestanda och hålla nere effektförbrukningen i avancerade radioprodukter med många lober, massive Mimo. Enligt Light Reading vill Nvidia ersätta dessa med GPU:er skräddarsydda för just radiodelen av mobilnätet.

NyheterLäs mer...
Häng med till Silicon Alps!
10 jun 2026 08:11 - Per Henricsson
Häng med till Silicon Alps!

Den 7 till 9 oktober arrangeras Ebscon i Graz, centrum för det som kallas Silicon Alps. Det svenska ekosystemet inom elektronik arrangerar för andra året i rad en resa dit. Konferensen i Österrike samlar företag, forskningsinstitut och klusterorganisationer och har som mål att driva Europas gröna omställning inom elektronik.

NyheterLäs mer...
Snart vet vi vad Ebba tycker om halvledare
09 jun 2026 15:11 - Per Henricsson
Snart vet vi vad Ebba tycker om halvledare

Den 2 juni publicerade Svensk Elektronik och Smartare Elektroniksystem en gemensam debattartikel i Dagens Industri som pekar på att Sverige saknar en strategi för elektronik och halvledare. Riksdagsledamoten Rashid Farivar (SD) skickade frågan vidare till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) som ska svara klockan 8:00 den 18 juni i en interpellationsdebatt.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)