Tyska laddplatser får Babas begade buffertbatterier

Tyska Nanuq (nanuq) ska placera begagnade batterier från svenska Rebaba mellan elnätet och sina laddstationer för att kunna platta ut kurvan när elnätet är hårt belastat.

Det berättar ett pressmeddelande från Rebaba.

Begränsade laddeffekter i depåer är enligt Rebaba något som just nu hindrar elektrifiering av logistik i Europa.

Det finns inte tillräckligt med elkapacitet för att ladda alla fordon. En lastbilsdepå kan behöva lika mycket effekt som en mindre fabrik, enligt Rebaba.

Nätutbyggnad kan kosta miljontals euro. Och kan dessutom ofta ta flera år. I vissa områden i Tyskland kan det ta upp till ett decennium att få sin anslutning uppgraderad.

– Det här är infrastrukturen ingen pratar tillräckligt om. Transportföretag ställer om till el utan att nätkapaciteten finns, säger Pontus Lund, kommersiell chef på Rebaba.

Rebaba och Nanuq har en lösning: installera batterilager i depåerna. Batterierna får ta hand om effekttopparna så att nätet inte behöver dimensioneras för maximal belastning.

Rebaba tror att buffertbatterier är framtiden – att batterilager kommer att bli en standardkomponent i laddinfrastrukturen.

Dessa lager kan dessutom byggas av återanvända elbilsbatterier, vilket är Rebabas specialitet sedan det grundades 2023.

Nanuq bidrar med depåelektrifiering: infrastrukturplanering, laddhårdvara och sitt mjukvarusystem Arctiq (arctiqOS) för energistyrning.

Då kan elen plockas från nätet långsamt och lagras i batterierna. Och lastbilarna kan laddas snabbt från dem när det behövs.

Och så kan depåer driftsättas utan att behöva vänta på nätutbyggnad.

Samarbetet siktar på Tyskland, Österrike och Schweiz.

Rebaba tillverkar sin batterilager i Sverige. Batterierna kommer från elfordon, men systemen konstrueras för laddinfrastruktur med hög belastning, och är anpassade för depåinfrastruktur. Och levereras med en batterilivslängdsgaranti.