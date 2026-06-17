Geelys attack på BYD:s snabbladdning

Batterierna blir alldeles för varma när BYD pressar upp sin snabbladdning till 1,5 megawatt. Kritiken kommer från konkurrenten Geely.

Det har gått inflation i supersnabbladdning – senast har BYD pressat upp effekten till 1500 kW på sin nya generation bladbatterier och tekniken Flash Charging.

En bil laddas från 9 till 97 procent på 9 minuter och 9 sekunder. Hinner man ens fika?

Tekniktidningarna är överlyckliga. Men batteriets värmeutveckling ökar exponentiellt med strömmen. Vem funderar över hur battericellerna mår av stressen?

Det gör konkurrenten Geely och hänvisar till ett live-experiment som gjordes av den kinesiska batteribloggaren Caishendao.

Caishendao mätte temperaturen till över 70 °C på flera punkter på batteriblocket. Mätvärderna gick ända upp till 76,42 °C.

Geely tycker inte att man ska gå över 65 °C.

– Temperaturer över 65 °C? Rekommenderas inte! ska Geely ha skrivit på sitt Wechatkonto.

65 °C är den maxtemperatur under laddning som den kinesiska standarden GB/T44500-2024 rekommenderar för LFP-batterier. Geely pekar på sitt eget batteri Shendun Golden som sägs maxa på 64 °C under megawattladdning.

Liksom Caishendao ifrågasätter Geely säkerheten. Caishendao varnade för att höga temperaturer kan leda till gasbildning i elektrolyten och att ett skikt i elektrolyten interphase) bryts ned.

En chef på batteritillverkaren Gotion lade sig i debatten. Enligt Gotion börjar LFP-batterier brytas ned vid 60 °C. Och nedbrytningen accelererar vid 70 °C.

BYD invänder att dessa regler inte gäller generellt och att utvecklingen mot högre laddeffekter fortsatt trots återkommande varningar för skador från höga temperaturer.

Enligt BYD är 70 °C inte är en absolut gräns för LFP-batterier. BYD noterar att 60 °C ansågs vara den absoluta gränsen så sent som för några år sedan.

Problemet har hanterats med nya tekniklösningar. Det som BYD gör just nu är att koppla strömmen till båda ändar av batteriet och att låta både över- och undersida leda bort värme.

BYD och Geely är Kinas populäraste elbilsmärken. BYD har sålt 60 procent fler elbilar än Geely hitills i år.

Att snabbladdning sliter på elbilsbatterier är otvetydigt sant. Med de batterier som är i drift idag kan snabbladdning över 100 kW halvera livslängden. Det säger statistik insamlad av telematikbolaget Geotab.

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