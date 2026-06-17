Ericsson lägger ned analog asicutveckling

I januari varslade telekomjätten Ericsson tio procent av de anställda i Sverige. En verksamhet som drabbades hårt var utvecklingen av snabba AD- och DA-omvandlare, som läggs ned.

Det handlar om 65 personer i Kista, Linköping och Lund som arbetat med att utveckla snabba AD- och DA-omvandlare och tillhörande delar. Gruppen har kunnande inom analogteknik, RFIC och blandsignal. Framöver kommer dessa IP-block att köpas in från externa leverantörer.

Kvar i Sverige blir utvecklingen av digitala kretsar i Kista och Lund.

Ericsson har totalt runt 1000 personer som sysslar med asicutveckling. De flesta finns i Sverige medan kontoren i Austin och Indien är mindre.

Gruppen som lades ned satt på ett kunnande inom analogteknik, RFIC och blandsignal och ville gärna hitta en ny arbetsgivare. Men ingen har nappat på erbjudandet som gick ut både i Sverige och internationellt.

I dag har runt 25 procent hittat nya jobb inom området. Antingen på Ericsson eller på andra företag.

Ett antal har bytt inriktning medan andra fortfarande letar efter jobb.

Gruppen har hanterat hela kedjan från kravspecifikation till tape-out och verifiering av kiselkretsar i processer från 180 nm till avancerade FinFET-noder.

Söker du någon med kunskap inom analogteknik, RFIC och blandsignal finns det fortfarande chans att rekrytera.