Curl tar sommarledigt mitt i apokalypsen

Att någon tar semester är sällan en världsnyhet. Men nu är det Daniel Stenberg som gör det. Mitt i stormande bugg-apokalyps. Hans filöverföringsbibliotek Curl används överallt.

Under juli kommer projektet curl att gå i viloläge när det gäller hantering av buggar. Eventuella nya säkerhetshål som dyker upp kommer att kunna hanteras tidigast i augusti.

Det berättar projektets maintainer Daniel Stenberg på sin blogg.

Har du mer bråttom än så får du vända dig till någon konsult med Curl-kompetens. Daniel Stenberg rekommenderar sin egen arbetsgivare Wolf SSL.

– Alla med betalda supportavtal får självklart fortfarande full och adekvat service även under denna period, skriver Daniel Stenberg.

Han har i tidigare inlägg berättat om den allt högre press från buggrapporter som läggs på projektet Curl (cURL).

Hans fru har börjat oroa sig över hans hälsa. Han har pratat om att gå ner i arbetstid.

Andra projektmedlemmar upplever samma press. Och nu tar de steget fullt ut – en månads semester.

Men tänk om det uppstår en nödsituation? frågar han sig själv retoriskt.

Och ger det kyliga svaret:

– Då får vi läsa om det i augusti.

Skurkarna kommer inte att vila?

– Förmodligen inte. Men det kommer vi.

Flera miljarder instanser av Curl finns installerade. Så det kommer garanterat att kunna uppstå problem för många om det under juli upptäcks ett nytt säkerhetshål i Curl.

Daniel Stenberg uppmuntrar andra öppenkodsprojekt att följa efter och ta en välbehövlig semester.

Dagens IT-infrastruktur vilar i stor utsträckning på öppen källkod som skapas av frivilliga, som en hobby.

Curl befinner sig i likhet med andra av dessa projekt under en unikt hög press just nu.

Rapportströmmen har ökat dramatiskt under våren. Sedan årsskiftet har det bekräftats nästan lika många säkerhetshål i Curl som det gjordes sammanlagt under 2023, 2024 och 2025.

Curl bekräftar en nyupptäckt sårbarhet var 59:e timme.

Orsaken är entydig: felsökare har börjat använda generativ AI, som gräver fram buggar som gått oupptäckta under lång tid.

Vi lever i en tid som kallats för ”buggapokalypsen”. Den drabbar inte bara Curl. Du kan läsa mer om den i senaste numret av Elektroniktidningen – teckna gratisprenumeration här (länk).

Den 3 augusti kommer Curl tillbaka efter semestern – ”välförtjänt”, säger alla kommentarer som Elektroniktidningen sett.

Releasedatumet för nästa version av Curl skjuts upp två veckor, till 2 september 2026.