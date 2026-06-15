EU-länder vill ha gemensam kravbild på robotaxi

18 transportministrar vill se samma tekniska krav på självkörande fordon över hela EU och undertecknade en avsiktsförklaring om detta den 8 juni. En och samma lösning för icke-övervakad robotaxi ska i princip fungera över gränserna.

Utöver Sverige undertecknades planen av Österrike, Belgien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna och Polen.

Länderna ska sträva mot en gemensam uppsättning tekniska krav för godkännande. De ska baseras på befintliga förordningar för typgodkännande.

Dessutom är suveränitet är ett starkt bivillkor – att fordon och komponenter är tillverkade i EU, eller att EU åtminstone har ett signifikant fotavtryck i dem.

Initiativet motverkar risken för att ett tillstånd vunnet i en stad eller ett land dör vid gränsen.

– Man kan inte kommersialisera över en kontinent när varje jurisdiktion är sin egen ö, kommenterar nyhetsbrevet The AV Market Strategist och gör med viss tvekan tummen upp för initiativet.

Nyhetsbrevet noterar att Europa inte har någon brist på ”icke-bindande önskelistor undertecknade av ministrar”.

– Det är uttryckligen inte ett fördrag, skapar inga rättigheter eller skyldigheter och kan ändras eller överges när som helst.

Nyhetsbrevet The AV Market Strategist har en optimistisk inställning till robotaxi. Det tror att tekniken nu mognat och står inför tillväxt. Nyhetsbrevets världsbild är att EU släpar efter i utvecklingen jämfört med Kina och USA där robotaxi (oövervakad) finns i kommersiell verksamhet.