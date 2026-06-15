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Dell’Oro: 6G blir en besvikelse för Ericsson och Nokia

En ny mobilstandard brukar normalt innebära att operatörerna öppnar plånboken för att uppgradera radioutrustningen, RAN. Så kommer att ske när 6G börjar rullas ut runt 2030, men i betydligt mindre omfattning än när 5G såg dagens ljus, skriver analyshuset Dell’Oro.

6G blir mer av ett evolutionärt steg än när LTE ersattes av 5G. Det leder till att operatörerna inte behöver investera lika mycket i ny radioutrustning från start. Orsaken är, enligt Dell’Oro, att det går att bygga vidare på den existerande cellstrukturen och de radioprodukter för massiv Mimo som redan används i 5G.

Resultatet blir att de samlade intäkterna från 6G RAN under de första sex åren av cykeln blir 10 till 20 procent lägre än under den jämförbara perioden i 5G-cykeln. Dell’Oro räknar med att värdet av försäljningen av 6G RAN-utrustning uppgår till 100 miljarder dollar under de första åren av telekomoperatörernas investeringar, i genomsnitt bara 16,66 miljarder dollar per år, medan de samlade investeringarna i trådlös nätverkskapacitet, som omfattar alla teknikgenerationer och alla relaterade områden, väntas nå 500 miljarder dollar under den sexårsperioden. 

Slår prognosen in kommer RAN-marknaden bara att växa med 1 procent per år mellan 2030 och 2034.

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
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Dell’Oro: 6G blir en besvikelse för Ericsson och Nokia
15 jun 2026 10:58 - Per Henricsson

En ny mobilstandard brukar normalt innebära att operatörerna öppnar plånboken för att uppgradera radioutrustningen, RAN. Så kommer att ske när 6G börjar rullas ut runt 2030, men i betydligt mindre omfattning än när 5G såg dagens ljus, skriver analyshuset Dell’Oro.

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