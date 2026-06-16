Så försöker Tesla lura europeiska trafikmyndigheter

Tesla sprider missvisande statistik för att påverka europeiska myndigheter att godkänna Teslas självkörningsfunktion FSD. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Tesla har presenterat pseudostatistik om säkerheten i FSD för trafikmyndigheter Sverige och Nederländerna. Det rapporterar Reuters.

Det som gör Teslas statistik vilseledande är att den jämför äpplen med päron:

Tesla jämför olyckor som utlöser krockkudde för sin egen del mot mindre allvarliga olyckor för andra fordon.

Tesla jämför fordon av äldre årsmodeller mot sina nya Teslabilar. Nya bilar har assistansfunktioner som gör dem säkrare.

På tesla.com/fsd/safety hittar du Teslas officiella aktuella presentation av säkerheten i FSD.

Reuters presenterar inga säkra belägg för att trafikmyndigheter låtit sig påverkas. Tvärtom säger den norska vägmyndigheten till Reuters att Teslas siffror är egenproducerade vilket gör det "svårt att hitta korrelation med myndigheternas olycksstatistik".

Svenska Transportstyrelsen säger till Reuters att svenska tillsynsmyndigheter "ser bortom rubriksiffror" och baserar sin bedömning på ”den samlade bevisning som presenteras". Den nederländska vägmyndigheten säger att den inte förlitar sig på ”marknadsföringspåståenden eller extern statistik" utan genomför egna tester, analyser och verifieringar.

Nederländerna är extra intressanta i sammanhanget eftersom Nederländerna i april godkände FSD. Detta öppnade i sin tur slussarna för ett halvautomatiskt godkännande i andra EU-länder. Fyra länder har hittills godkänt FSD med hänvisning till Nederländernas säkerhetsbedömning.

Reuters reser varningsflagg för att en tillsynsmyndighet i Grekland har sagt att ”data från andra sidan Atlanten” visar att FSD ”i slutändan leder till en mycket markant minskning av olyckor”. Myndigheten anger inte närmare för Reuters varifrån den fått dessa data.

Reuters har bett om, men inte fått, en kommentar från Tesla.