Innoscience vinner mot Infineon i Kina

Det patentkrig som pågår mellan kinesiska GaN-tillverkaren Innoscience och tyska Infineon har tagit en ny vändning. Kinas högsta domstol har fastställt ett preliminärt förbud mot försäljning av Infineons GaN-produkter i Kina, skriver Michael MA på Substack.

Kraftkomponenter i galliumnitrid är en snabbväxande marknad för allt från AI-datacenter till elbilar. Kampen om marknadsandelar förs inte bara i utvecklingslabb och fabriker, utan även i domstolarna.

Den amerikanska handelskommissionen (ITC) fastställde i maj ett preliminärt beslut från december 2025 som slår fast att kinesiska Innoscience har gjort intrång i ett av Infineons patent. Resultatet innebär ett formellt import- och försäljningsförbud på den amerikanska marknaden.

Det aktuella importförbudet träffar enbart äldre produkter som Innoscience redan har slutat tillverka och sälja. Innoscience kan därmed fortsätta att leverera sina nya produktfamiljer till amerikanska kunder.

Tvisten pågår även i Kina där Innoscience stämde Infineon för patentintrång i november 2024. I maj 2026 fastslog en domstol i Suzhou att Infineon gjort intrång i två av Innosciences kärnpatent inom galliumnitridteknik och dömde ut skadestånd på tio miljoner yuan. Kinas högsta domstol har nu bekräftat försäljningsförbudet.

Det är värt att notera att de aktuella patenten beviljades via Kinas system för snabbgranskning av patent inom strategiska teknikområden. De två patenten godkändes på tre respektive elva månader efter ansökan – ett system som visat sig fungera i praktiken i ett stort mål för första gången, skriver Michael MA.

Patentkampen förs även i Tyskland där Infineon fick ett gynnsammare utfall när Münchens regiondomstol i augusti 2025 förbjöd Innoscience att sälja vissa produkter på den tyska marknaden.

När det kinesiska försäljningsförbudet har trätt i kraft har Innoscience det starkaste förhandlingsläget, enligt Michael MA som spår att det är troligt att parterna nu väljer att förhandla fram en uppgörelse som täcker både den kinesiska och de utländska marknaderna, snarare än att driva tvisten vidare i domstolarna.