Per efter Börje på Ericsson

Per Narvinger tar över som vd och koncernchef på telekomjätten Ericsson den sista september. Börje Ekholm fortsätter som rådgivare till 15 juni nästa år.

Per Narvinger började på Ericsson 1997 och är idag vice vd och chef för affärsområdet Networks. Han har en bred erfarenhet från olika områden i telekombranschen inklusive forskning och standardisering, utveckling, produktledning och försäljning.

Han har haft ett flertal seniora, ledande roller där han har arbetat med de viktigaste kunderna globalt. Han har även varit baserad i Australien och Spanien på längre uppdrag.

Per Narvinger har lett affärsområdet Networks sedan den 15 mars 2025. Innan dess var han från 2022 chef för affärsområdet Cloud Software and Services.

Börje Ekholm slutar som vd och koncernchef den 30 september och blir senior rådgivare till den nya vd:n fram till den 15 juni 2027.