JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Electrimlabbets kiselkarbidtransistorer
 

Electrimlabbets kiselkarbidtransistorer

Det har inte gått så fort som professor Mikael Östling hoppades på för två år sedan när det blev klart att kiselkarbidverksamheten i Electrum-labbet blev en del av EU:s pilotlina för material med brett bandgap, WBG. Krafttransistorerna från Kista kan trots det bli bland de första komponenterna som materialiserar sig i någon av de fem pilotlinor som EU finansierar via forskningsprogrammet Chips JU.

– Det är unikt att vi har hela värdekedjan från substrat via epitaxi till komponentprocessning i Electrumlabbet, säger Mikael Östling, som var drivande för att Sverige skulle bli en del av EU:s pilotlina för material med brett bandgap.

Huvuddelen av pengarna som WBG får via EU går till ST Microelectronics renrumsbygge i Catania på Sicilien men Sverige är med på ett hörn via KTH och Chalmers samt universiteten i Lund och Linköping. För svensk del handlar det om cirka 150 miljoner kronor under fem år.

KTH:s bidrag är bipolära krafttransistorer i kiselkarbid och på sikt även IGBT:er. I Electrumlabbet finns också Kisab som tillver-kar högklassiga substrat och Rise som kan bygga epitaxiella skikt.

Mikael Östling

– Vi har redan beställt substrat från Kisab. Det är substrat som de skär ner så vi kan köra här. De gör ju framför allt 8-tumssubstrat. Sedan har vi även beställt epitaxi från Rise med den tjocklek vi behöver.

Forskningsinstitutet har tagit över de maskiner som amerikanska Coherent lämnade kvar i labbet när företaget stängde ned verk-samheten i fjol.

– Jag var rätt djärv för två år sedan, att vi skulle ha komponenter ute inom ett halvår. Vi hade ju en bra process, men vi har bestämt att vi behöver göra på ett annat sätt. 

NÄR PROCESSEN TOGS FRAM för över ett decennium sedan ansågs jonimplantation vara en omogen dopningsteknik. Istället använde man epitaxiella skikt och ”etsade tillbaka” för att skapa strukturerna i transistorerna.

Jonimplantation skickar in partiklar med hög energi i materialet vilket skapar defekter i kristallgittret. I dag går det att reducera pro-blemet med värmebehandling tillräckligt bra för att den ska kunna användas.

– Vi har fått ut den första batchen och ska nu kalibrera processen med jonimplantation som dopningsmetod, säger Mikael Östling.

Det handlar hittills om bipolära transistorer med ganska tunna kollektorskikt för upp till 1 kV.

– Vi har sagt att de ska klara 5 kV, upp till 15 kV, vilket vi får genom ett tjockare epitaxiskikt. Men vi har inte garanterat ström-styrkor.

STÖRRE STRÖMSTYRKOR innebär en större area på transistorn och därmed också större risk att det finns någon defekt som gör att den inte fungerar.

– Man brukar prata om strömtätheter. Om vi säger att vi kan köra på 300 till 400 A per kvadratcentimeter och gör en transistor på 0,2 till 0,3 kvadratcentimeter så blir transistorer med cirka 100 amperes kapacitet. En sådan transistor för 5 kV hanterar cirka 500 kW. Man kan nå samma effekter genom att parallellkoppla flera mindre transistorer i en modul.

Tillämpningarna är inte elbilar utan produkter som kräver högre spänningar, som tåg och elnätsprodukter, men också datacenter där man vill gå direkt från 230 volt till en lämplig spänning för serverkorten.

FÖRUTOM ATT potentiella kunder som Hitachi och Alstom ska kunna köpa och testa de transistorer som tillverkas i Electrumlabbet är ambitionen att också ta fram ett så kallat PDK (process design kit) med modeller och regler så att potentiella kunder kan designa egna varianter.

– Vi har startat ett samarbete med ett italienskt team på uniersitetet i Bologna, IUNET. Vi skickar ner våra mätdata så försöker de ta fram modeller som stämmer överens med dem.

Huvuddelen av de cirka 45 miljoner som KTH får för sin del i pilotlinan går till löner, SiC-material och processning i labbet, bara runt 10 procent ska användas för att uppgradera maskinerna i Electrumlabbet så att de kan hantera sextumsskivor plus att det till-kommer en ny maskin för oxidering.

– Vi jobbar på fyra tum i dag men efter första juli så sätter vi till alla klutar och försöker få igång sextumsutrustningarna.

SKIFTET PÅVERKAR även andra användare av labbet, som måste gå upp i skivstorlek. 

– Även om det fördyrar användningen så tror jag att det är helt rätt att vi uppgraderar. Vi måste vara kompatibla med Europa, säger Mikael Östling och fortsätter:

– Sedan har vi lovat en annan komponent, en IGBT. Där behöver vi egentligen ha ett substrat av P-typ. Och det har vi inte än. Det är ingen som kan leverera det riktigt än.

Det går att komma runt problemet på diverse sätt och det är inte omöjligt att Kisab kan bistå även om det kommer att ta tid att få fram substraten.

– Förutom det så jobbar vi också för att etablera en bra och defektfri process för styroxiderna. Så att vi har en bra time-to-breakdown. Det kommer att vara bra för vår MOSFET i IGBT:n.

IGBT:n kan beskrivas som en bipolär transistor som styrs med en spänning via en MOSFET. 

DET ENDA SOM SAKNAS i Kista är kapslingen men där finns en finsk partner som ingår i pilotlinan. 

– De håller på att inreda sitt labb för att kunna kapsla och vi har etablerat ett bra samarbete med dem.

Pilotlinorna ska visa på koncept eller tekniker, de ska ligga någonstans mellan 5 och 6 på TRL-skalan, men inte tillverka kommer-siella volymer av komponenter.

– Sen kommer man att kunna beställa enstaka processteg från våra olika partners, vi bygger upp det hela med ett smörgåsbord av olika tjänster, säger Mikael Östling.

FÖRUTOM KOMPONENTER och processteg kommer pilotlinorna att skapa en utbildningseffekt, det kommer ut personer i industrin som gjort allt från ett exjobb till att de doktorerat på processerna.

– Även om man inte sedan sysslar med halvledartillverkning så har man i alla fall upparbetat förståelse för hur man mäter, hur man designar, hur man integrerar saker och ting. Jag tror att det är minst lika viktigt.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

NÄR PROCESSEN är intrimmad kommer det att bli tre till fyra körningar per år beroende på intresset från industrin. Vilket i sin tur är beroende av vilka program EU får på plats för att stötta utvecklingsprojekt baserade på komponenterna. Då måste Vinnova ha pengar så att svenska företag kan vara med och få något ut av pilotlinorna.

– Vi har inte medvetet marknadsfört oss på något sätt än. Men låt oss säga att vi kanske behöver köra igång lite hårdare marknads-föring om ett år när vi känner att vi har något som vi kan leverera med en viss säkerhet, säger Mikael Östling.

Jun Jul # siemenskoneferens (2)
libcurl

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Innoscience vinner mot Infineon i Kina
15 jun 2026 09:43 - Per Henricsson
Innoscience vinner mot Infineon i Kina

Det patentkrig som pågår mellan kinesiska GaN-tillverkaren Innoscience och tyska Infineon har tagit en ny vändning. Kinas högsta domstol har fastställt ett preliminärt förbud mot försäljning av Infineons GaN-produkter i Kina, skriver Michael MA på Substack.

NyheterLäs mer...
EU-länder vill ha gemensam kravbild på robotaxi 
15 jun 2026 09:19 - Jan Tångring

18 transportministrar vill se samma tekniska krav på självkörande fordon över hela EU och undertecknade en  avsiktsförklaring om detta den 8 juni. En och samma lösning för icke-övervakad robotaxi ska i princip fungera över gränserna.

NyheterLäs mer...
Electrimlabbets kiselkarbidtransistorer
15 jun 2026 08:43 - Per Henricsson
Electrimlabbets kiselkarbidtransistorer

Det har inte gått så fort som professor Mikael Östling hoppades på för två år sedan när det blev klart att kiselkarbidverksamheten i Electrum-labbet blev en del av EU:s pilotlina för material med brett bandgap, WBG. Krafttransistorerna från Kista kan trots det bli bland de första komponenterna som materialiserar sig i någon av de fem pilotlinor som EU finansierar via forskningsprogrammet Chips JU.

REPORTAGELäs mer...
Renesas: Så mäter du PSRR
12 jun 2026 13:21 - Oleh Yakymchuk, Renesas
Renesas: Så mäter du PSRR

Strömförsörjningens förmåga att motstå störningar på matningen, är en viktig parameter som visar en LDO-regulators förmåga att leverera en konstant utgångsspänning trots variationer på ingången.

Technical PapersLäs mer...
Svenskt center för kvant
12 jun 2026 10:23 - Per Henricsson
Svenskt center för kvant

I ett gemensamt initiativ går nu sex svenska lärosäten samman för att bilda Swedish Center for Quantum Technology, ett nationellt centrum för forskning, innovation, utbildning och kapacitetsbyggande inom kvantteknologi. Initiativet koordineras av Chalmers och ska stärka svensk konkurrenskraft på området och vara en motor för teknikens utveckling och tillämpning.

NyheterLäs mer...
Boka höstens elektronikevent!
12 jun 2026 09:30 - Per Henricsson
Boka höstens elektronikevent!

Den 15 och 16 oktober är det dags för Smartare Konferens och Stora Elektronikdagen på Münchenbryggeriet i Stockholm. Första dagen fokuserar på hur Smartare Elektroniksystem bidragit till att lyfta svensk konkurrenskraft medan dag två är Stora Elektronikdagen där bland annat Chips Act 2.0, resiliens och behovet av ett nytt innovationsprogram kommer att dryftas.

NyheterLäs mer...
Dominoeffekt: Fem EU-länder tillåter Teslas självkörning
12 jun 2026 08:04 - Jan Tångring
Dominoeffekt: Fem EU-länder tillåter Teslas självkörning

Tekniken måste fortfarande klara tester. Men därefter kommer vi att få se Teslas övervakade självkörning i fem europeiska länder: Nederländerna, Litauen, Estland, Danmark och Belgien.

NyheterLäs mer...
Kvantbitsräddare tar in 6,5 miljoner
11 jun 2026 15:07 - Per Henricsson
Kvantbitsräddare tar in 6,5 miljoner

Chalmers Ventures investerar i Göteborgsbaserade Arkeon Technologies tillsammans med Navigare Ventures och Almi Invest i en runda om totalt 6,5 miljoner kronor. Arkeon har utvecklat en metod för att i efterhand finjustera frekvensen hos qubitar på kvantchip.

NyheterLäs mer...
Elfa lever kvar hos RS
11 jun 2026 10:52 - Per Henricsson
Elfa lever kvar hos RS

Det har gått lite drygt två år sedan RS Components köpte Distrelec där Elfa ingick. Integrationen av de två komponentdistributörerna har skett successivt i Norden. Danmark var först ut för ett år sedan, därefter följde Norge och nu är integrationen klar även i Sverige, som var den största nordiska marknaden för Distrelec.

NyheterLäs mer...
80 Kia och Hyundai laddar Nederländerna
11 jun 2026 10:09 - Jan Tångring
80 Kia och Hyundai laddar Nederländerna

Med färska godkännanden i handskfacket ska nu bilar av märkerna Kia EV9 och Hyundai IONIQ 9 bevisa att de kan göra nytta i elnätet genom att koppla in sig och tillhandahålla sina batterier som energilager i Nederländerna.

NyheterLäs mer...
VNA med AI-assistent
11 jun 2026 09:57 - Per Henricsson
VNA med AI-assistent

Nätverksanalysatorn Tensor placerar sig prestandamässigt mellan Anritsus existerande familjer Vector Star och Shockline, men intressantare är att det finns en signalkälla per port plus att mjukvaran har AI-stöd för att förenkla användningen.

ProduktLäs mer...
En FPGA för 6G och radar
10 jun 2026 16:21 - Per Henricsson
En FPGA för 6G och radar

Agilex 9 Direct RF ska ge 40 procent mer beräkningskapacitet per kvadratmillimeter jämfört med föregångarna. Tillämpningar som Altera pekar på är flyg- och rymdindustrin, försvaret och avancerade kommunikationssystem.

ProduktLäs mer...
Slovakisk superprocessor stöder Java
10 jun 2026 15:50 - Jan Tångring
Slovakisk superprocessor stöder Java

Tachyums superprocessor  Prodigy stöder numera inte bara sin egen instruktionsuppsättning, utan även Java.

ProduktLäs mer...
Nvidia vill in i 6G-radion
10 jun 2026 10:31 - Per Henricsson
Nvidia vill in i 6G-radion

Både Ericsson och bolagets konkurrenter använder egenutvecklade asicar för att få upp prestanda och hålla nere effektförbrukningen i avancerade radioprodukter med många lober, massive Mimo. Enligt Light Reading vill Nvidia ersätta dessa med GPU:er skräddarsydda för just radiodelen av mobilnätet.

NyheterLäs mer...
Häng med till Silicon Alps!
10 jun 2026 08:11 - Per Henricsson
Häng med till Silicon Alps!

Den 7 till 9 oktober arrangeras Ebscon i Graz, centrum för det som kallas Silicon Alps. Det svenska ekosystemet inom elektronik arrangerar för andra året i rad en resa dit. Konferensen i Österrike samlar företag, forskningsinstitut och klusterorganisationer och har som mål att driva Europas gröna omställning inom elektronik.

NyheterLäs mer...
Snart vet vi vad Ebba tycker om halvledare
09 jun 2026 15:11 - Per Henricsson
Snart vet vi vad Ebba tycker om halvledare

Den 2 juni publicerade Svensk Elektronik och Smartare Elektroniksystem en gemensam debattartikel i Dagens Industri som pekar på att Sverige saknar en strategi för elektronik och halvledare. Riksdagsledamoten Rashid Farivar (SD) skickade frågan vidare till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) som ska svara klockan 8:00 den 18 juni i en interpellationsdebatt.

NyheterLäs mer...
Föreslår drivare till SiC-transistorn
09 jun 2026 13:08 - Per Henricsson
Föreslår drivare till SiC-transistorn

Elite Pairing Studio vill göra det lättare att välja rätt gate-drivare till MOSFET-transistorer i kiselkarbid. Den kostnadsfria mjukvaran för krafttillämpningar lanseras av Onsemi på den tyska PCIM-mässan.

ProduktLäs mer...
Youtuber: Donut Lab testade vanlig litiumjoncell
09 jun 2026 12:21 - Jan Tångring
Youtuber: Donut Lab testade vanlig litiumjoncell

Det finska batteribolaget Donut Lab är en bluff. I alla fall om man får tro Ryan Hughes, mekatronik­doktorn bakom Ziroth, en You­tube­kanal med en halv miljon följare.

NyheterLäs mer...
Ny UWB-teknik fyrdubblar räckvidden för positionering
09 jun 2026 10:30 - Veijo Ojanperä
Ny UWB-teknik fyrdubblar räckvidden för positionering

Det belgiska forskningsinstitutet Imec har demonstrerat en mottagare som för den kommande standarden IEEE 802.15.4ab som ska kunna fyrdubbla räckvidden för UWB-baserad positionsbestämning utan att öka effektförbrukningen nämnvärt.

NyheterLäs mer...
Vill överbrygga glappet mellan civilt och militärt
09 jun 2026 09:27 - Per Henricsson
Vill överbrygga glappet mellan civilt och militärt

Mindre teknik­bolag förstår sällan försvarets upphandlings­processer och säkerhetskrav, samtidigt som militära aktörer har begränsad kunskap om den civila spets­kompetensen. Det här glappet vill Kista Science City och Sting i Stockholm, Lead i Linköping och Norrköping, Ideon Science Park i Lund samt Uppsala Innovation Centre råda bot på med ett projekt kallat Tactic.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)