Svensk Elektronik: Nu är det dags att leverera resultat för halvledarindustrin!

Europa står inför en avgörande framtidsfråga: utan en tydlig och långsiktig halvledarstrategi riskerar vi att bli alltför sårbara i en värld där teknologin styr både ekonomi och säkerhet. Sverige har denna vecka markerat att EU måste agera för att bygga motståndskraft, minska beroendet och stärka vår globala konkurrenskraft.

Halvledare är den globala teknologiska utvecklingens hjärta – de driver allt från artificiell intelligens, medicinteknik och elfordon till telekommunikation och vår mest kritiska infrastruktur. I dag är dock Europa alltför beroende av andra kontinenter. Om vi ska kunna värna vår säkerhet, vår konkurrenskraft och vår framtida innovationsförmåga måste vi kontrollera denna nyckelteknologi.

Därför är den svenska regeringens besked, att tillsammans med övriga 26 medlemsländer ansluta sig till European Semiconductor Coalition, mycket välkommet. Detta markerar ett viktigt framsteg för Sverige, särskilt då svensk industri – genom Svensk Elektronik och i samarbete med globala aktörer som ASML, Infineon och Semi – redan har ställt sig bakom de strategiska målen.

Genom att skriva under Semiconductor Declaration skapas en tydlig, gemensam vision och enighet mellan industrin och de politiska beslutsfattarna om att stärka Europas halvledarekosystem. Halvledardeklarationen betonar tre strategiska mål som måste genomsyra en uppdaterad EU Chips Act 2.0:

  • Prosperity: bygga ett starkt europeiskt halvledarekosystem som skapar ekonomiskt och samhälleligt värde.
  • Indispensability: säkerställa ledarskap inom nyckelområden av värdekedjan.
  • Resilience: stärka Europas kapacitet, leveranskedjor och tekniska självständighet.

Koalitionens målsättning är att tillsammans med EU-kommissionen skapa resultat på tre fronter:

1. Tydligt ägarskap och verkställande: EU-kommissionen och medlemsstaterna måste visa tydligt ledarskap och agera kraftfullt för att förverkliga koalitionens mål. Det räcker inte med signaturer på ett välformulerat dokument.
2. Rätt affärsförutsättningar: Det är nödvändigt att skapa ett sunt företagsklimat, vilket inkluderar åtgärder som:

  •    Regulatorisk förenkling och snabbare tillståndsprocesser.
  •    Säker tillgång till energi och kritiska råmaterial.
  •    Strategiska åtgärder för att attrahera och behålla talanger.

3. Marknadsdriven affärsplan: En plan måste utvecklas för att säkra nödvändiga investeringar och effektivt koppla europeiska tillverkare till de globala slutmarknaderna.

Det är också av största vikt att Sverige skapar nödvändiga förutsättningar för att påskynda innovation och kommersialisering av forskning. Sverige har framstående forskning inom halvledare. Med fokus och rätt investeringar finns potential att omsätta den till världsledande företag.

Arbetet med en nationell strategi för halvledare pågår under ledning av Svensk Elektronik/Semicon Sweden i nära samarbete med industri, akademi och myndigheter. För att Sverige och EU ska lyckas krävs en helhetssyn, där fem prioriteringar måste genomföras parallellt:

  • Ekosystem: stärkt samarbete mellan industri, forskning samt små och stora företag.
  • Investeringar: samordning av EU- och nationella resurser, snabbare beslut för strategiska projekt och mobilisering av privat kapital.
  • Kompetens: uppbyggnad av en robust europeisk kompetensförsörjning inom halvledarteknologier.
  • Hållbarhet: energieffektiv och cirkulär produktion som placerar Europa i framkant av grön teknologi.
  • Internationella partnerskap: samarbete med likasinnade globala aktörer, samtidigt som Europas strategiska autonomi skyddas.

Sverige sitter nu vid bordet med en historisk chans att vara med och forma Europas framtid. Halvledardeklarationen är startpunkten – men nu börjar det verkliga arbetet. Om Europa inte snabbt ökar sin kapacitet riskerar vi att halka efter.

Det är dags att gå från ord till handling. För industrin, för forskningen, för Europas konkurrenskraft – och för vår gemensamma framtid.

Elisabet Österlund
Vd, Svensk Elektronik
Sofia Persson Björk
Ordförande, Svensk Elektronik


 

