Chat GPT förbereder sig för att visa reklam

Chat GPT kanske inte blir det universalgeni vi väntat på. Men AI-bubblan behöver inte poppa för den sakens skull. En kodläcka säger att reklam på Chat GPT är nära förestående.

Källkoden för en betaversion av ChatGPT för Android innehåller referenser till "ads feature", "bazaar content", "search ad" och "search ads carousel".

Det tolkas som att Open AI förbereder sig för att introducera annonsering i Chat GPT.

Google, Perplexity och Microsoft har redan hunnit före med tjänsten. Google visar sedan en dryg vecka reklam i den AI overview som Google stoppat in intill de riktiga söksvaren.

Det finns mycket pengar i reklam. Googles imperium bygger på reklamintäkter – Google Search är inget annat än ett verktyg för att få människor att titta på Google Ads.

Så annonsexponering är en av de lågt hängade frukterna för ett Open AI som går med extrema förluster och ingen vinst inom synhåll. Reklam kan bli vad som får Open AI att till slut tjäna pengar. Om den inkomsten räcker till att täcka utgifterma får framtiden utvisa.

Enligt upptäckaren av Open AI:s kod har det under en tid pågått diskussioner inom Open AI om hur reklam försiktigt ska kunna introduceras.

Man kan tänka sig att ChatGPT visar reklam i ett separat fönster kring de ämnen du diskuterar med ChatGPT, som Googles AI overview gör.

Eller så kan man tänka sig att ChatGPT smyger in reklam direkt i konversationen, om Open AI hittar ett tilltal där många känner att det är acceptabelt. Den kan erbjuda sig att generera köptips, till exempel. Och ta procent av den som ordern går till.

Ytterligare en lågt hängande frukt som Open AI kommer att plocka denna månad är sex, en annan gigantisk industri. Här har Grok gått före, bland jättarna.

