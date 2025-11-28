130 statliga miljoner till krisande solcellsbolag

Energimyndigheten har beviljat 130 miljoner kronor i stöd till solcellsbolaget Exeger inom ramen för Industriklivet. Pengarna ska användas för att utveckla och testa produktionen genom ett pilotprojekt.

– Satsningar på ny teknik för solceller öppnar för nya lösningar som en del i omställningen till ett hållbart energisystem. Exegers teknik kan bidra till att minska användningen av engångsbatterier, och samtidigt minska utvinningen av kritiska råmaterial, säger Klara Helstad i ett pressmeddelande.

Hon är biträdande avdelningschef för Forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Solcellsbolaget Exeger, som fortfarande väntar på ett kommersiellt genombrott, startade år 2008 i lokaler på KTH för att utveckla en tryckt solcell som fungerar både inomhus och utomhus. För att skala upp produktionen skaffade företaget så småningom en lokal i Kista där det går att producera 2,5 miljoner kvadratmeter av Powerfoyl, som solcellen döpts till, per år.

Trots ett antal ramavtal med olika kunder, bland annat hörlurstillverkare, har efterfrågan inte tagit fart. Fjolårets omsättning stannade på 8,5 miljoner kronor och Exeger gick back med 406 miljoner kronor, enligt Dagens Industri.

I våras räddades bolaget av ett kapitaltillskott på 150 miljoner kronor och i början av november tog företaget in ytterligare pengar. De består av ett brygglån på 45 miljoner kronor där långivarna fick halva beloppet i betalning för att de ställde upp plus en riktad nyemission på 82 miljoner från både befintliga aktieägare och nya investerare.

Vidare genomförs en företrädesemission där man garanterat får in 33 miljoner från två icke-namngivna investerare, skriver Dagens Industri.

Exeger värderas idag, före kapitaltillskottet, till 67 miljoner kronor, långt från de sju miljarder företaget var värt på toppen år 2021 och 2022.

Sedan start har företaget tagit ungefär 1,8 miljarder kronor.