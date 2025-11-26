20 EU-miljoner till finska mönsterkort

Mönsterkortstillverkaren Aspocomp har beviljats 1,75 miljoner euro via en EU-fond för att bygga ut fabriken i Oulu. Kunder finns särskilt inom försvar och inom halvledarområdet.

– Detta beslut om stöd är mycket betydelsefullt för oss. Det visar att ELY-centret och EU-aktörer har förtroende för vår förmåga att skapa nya jobb genom tillväxt och att bli en av Europas mest betydande leverantörer av kretskort. Det beviljade stödet gör det möjligt för oss att snabbt öka kapaciteten vid fabriken i Oulu och därmed möta den ökade efterfrågan, säger Aspocomps vd Manu Skyttä i ett pressmeddelande.

Totalt beräknas utbyggnaden kosta 10 miljoner euro varav den del som får EU-stöd på 1,75 miljoner euro är värd 5,87 miljoner euro. När allt är klart sommaren 2027 kommer kapaciteten att ha ökat med 50 procent. Dessutom ska både kvaliteten på kretskorten och driftsäkerheten hos maskinerna öka.

Utbyggnaden väntas leda till 30 nya jobb.

Av stödet på 1,75 miljoner euro betalas drygt 0,5 miljoner ut i förskott och resten när kostnaderna uppstår under 2026 och 2027.