Ericsson blir kvar i Kista

Under hösten 2024 kom det fram uppgifter om att Ericsson övervägde att lämna Kista. Nu står det klart att huvudkontoret blir kvar, företaget har förlängt hyresavtalet till sista september 2030.

Det är fastighetsbolaget Corem som i ett pressmeddelande skriver att Ericsson förlängt hyresavtalet för 39 000 kvadratmeter på Torshamnsgatan 21 i Kista där huvudkontoret finns. Bolaget flyttade in i fastigheten 2012 och blir nu kvar åtminstone till sista september 2030.

Ericsson hyr totalt 56 000 kvadratmeter kontor av Corem i Kista.

I början av året sade Ericsson upp ett hyresavtal på 33 000 kvadratmeter i Kista till sista december.

Det finns inga uppgifter om att Ericsson tecknat något nytt hyresavtal i andra delar av Stockholm som ersättning för de uppsagda lokalerna.